'জেলে বিয়ে করতে যাবে বগাই', তৃণমূল নেতার মাথায় টোপর পরিয়ে তোলপাড় বিক্ষোভ

বিশ্বজিত্ মিত্র: রাজ্যজুড়েই পাইকারি হারে ধরপাকড় চলছে তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের। ছোট, মেজ, বড় কোনও নেতাই বাদ যাচ্ছে না। টাকা তোলা, বিভিন্ন রকম দুর্নীতির অভিযোগ যারা গ্রেফতার হচ্ছেন তাদের যেমন কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরাচ্ছে পুলিস তেমনি ডিম থেরাপি দেওয়া হচ্ছে তৃণমূল নেতাদের। সব্যসাচী দত্ত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, খোকন দাস, কেউ বাকী নেই। এবার অন্য দৃশ্য রানাঘাটে।
জনাতার রোষে রানাঘাটের এক তৃণমূল কাউন্সিলর। এবার আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রানাঘাটের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জয়দীপ দত্ত ওরফে বগাইকে ঘিরে জনরোষ রানাঘাটে। শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে কাউন্সিলর বগাইকে মাথায় টোপর পরিয়ে, বুকে "জেলে বিয়ে করতে যাবে বগাই" লিখে বিক্ষোভ রানাঘাটের কিছু মানুষের।
অভিযোগ, ২০২২ সালে তৃণমূলের টিকিটে জয়লাভ করে কাউন্সিলর হন জয়দীপ দত্ত ওরফে বগাই। কাউন্সিলর হওয়ার পর থেকেই প্রমোটিং,জমি কেনা বেচায় তোলাবাজি সহ একাধিক বিষয়ে দুর্নীতিতে নাম জড়ায় এই কাউন্সিলরের। সরকার বদলের পর রানাঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান-সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলর পদত্যাগ করলেও এখনো পদত্যাগ করেনি এই কাউন্সিলর। ব্যস্ত রাস্তায় তাকে দাঁড় করিয়ে শুরু হয় বগাইয়ের দুর্নীতির কাহিনী শোনানো।
সোমবার সন্ধ্যায় রানাঘাটে এই ঘটনার বিষয় জানাতে পেরে ঘটনাস্থলে পুলিস পৌঁছে বগাইকে উদ্ধার করে। বর্তমানে গ্রেফতার না হলেও অভিযুক্ত কাউন্সিলরকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় রানাঘাট থানার পুলিস। যদিও এই ঘটনার নিন্দা করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
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