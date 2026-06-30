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'জেলে বিয়ে করতে যাবে বগাই', তৃণমূল নেতার মাথায় টোপর পরিয়ে তোলপাড় বিক্ষোভ

Ranaghat TMC Councillor: কাউন্সিলর হওয়ার পর থেকেই প্রমোটিং,জমি কেনা বেচায় তোলাবাজি সহ একাধিক বিষয়ে দুর্নীতিতে নাম জড়ায় এই কাউন্সিলরের

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 30, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:38 PM IST
'জেলে বিয়ে করতে যাবে বগাই', তৃণমূল নেতার মাথায় টোপর পরিয়ে তোলপাড় বিক্ষোভ
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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