Zee News Bengali
SIR: ভোটার তালিকা যাচাই করতে গিয়ে দেখলেন নিজের নামই নেই, ঘোর বিপাকে তৃণমূল কাউন্সিলর

SIR: তাপস ভদ্র দাবি করেন, শুধু তাঁরই নয়, ২ ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় ১০০ জনের নাম তালিকায় উধাও

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 3, 2025, 03:36 PM IST
তথাগত চক্রবর্তী: ভোটার তালিকায় নাম নেই খোদ তৃণমূল কাউন্সিলরের! বারুইপুর পুরসভায় নতুন বিতর্কে তাপস ভদ্রকে নিয়ে। ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া শুরুর আগেই বড় বিতর্ক বারুইপুর পুরসভায়। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই খোদ তৃণমূল কাউন্সিলর তাপস ভদ্রের!

মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে এসআইআর প্রক্রিয়া, তার আগেই এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে প্রশাসনিক মহল থেকে রাজনৈতিক অঙ্গনে। তাপস ভদ্র বারুইপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। বাসিন্দা ২ নম্বর ওয়ার্ডের। এলাকার বাসিন্দাদের ভোটার তালিকা যাচাই করতে গিয়েই তিনি দেখেন—তাঁর নিজের নামই তালিকা থেকে বাদ!

বিস্মিত কাউন্সিলরের অভিযোগ, “আমি দীর্ঘদিনের কাউন্সিলর, অথচ আমারই নাম ভোটার তালিকায় নেই! নতুন করে আবার নাম তুলতে হবে—এটা একেবারেই অস্বাভাবিক।”

তাপস ভদ্র দাবি করেন, শুধু তাঁরই নয়, ২ ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় ১০০ জনের নাম তালিকায় উধাও। তাঁর প্রশ্ন, “এভাবে এতগুলো নাম বাদ পড়ল কীভাবে? এটা কেন্দ্রীয় চক্রান্ত বলেই মনে হচ্ছে।”

বিষয়টি তিনি ইতিমধ্যেই বারুইপুর বিডিও-র কাছে জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনায় রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েছেন তিনি নিজে এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বও। ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় এমন ঘটনা সামনে আসায় সাধারণ বাসিন্দারাও হতবাক। 

About the Author
Tags:
sirBaruipurTMC Councillor News
