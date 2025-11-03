SIR IN Bengal: SIR আতঙ্ক? এবার হাসপাতালে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদের কাউন্সিলর স্বামী!
SIR In Bengal: গতকাল রবিবার হঠাত্ অসুস্থ হয়ে পড়েন রিষড়া পুরসভার ৪ নম্বর তৃণমূল কাউন্সিলরল সাকির আলী। তাঁর স্ত্রী অপরূপা পোদ্দার আরামবাগের প্রাক্তন সাংসদ।
বিধান সরকার: SIR আতঙ্ক? এবার হাসপাতালে খোদ তৃণমূল কাউন্সিলর! হঠাত্ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। 'সব নাটক', দাবি বিজেপির। হুগলির রিষড়ার ঘটনা।
হুগলির রিষড়া পুরসভার ৪ নম্বর তৃণমূল কাউন্সিলরল সাকির আলী। তাঁর স্ত্রী অপরূপা পোদ্দার একসময়ে আরামবাগের সাংসদ ছিলেন। সেই সাকিরই এখন ভর্তি বেসরকারি হাসপাতালে। গতকাল রবিবার হঠাত্ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কাউন্সিলের দাবি, তাঁর ওয়ার্ডে বস্তি রয়েছে। SIR ঘোষণার হওয়ার পর থেকে সেখানকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত। ভোটার লিস্টে নাম আছে কিনা, কাগজ ঠিক আছে কিনা, এসব বোঝাতে বোঝাতে নাকি তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন!
বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য স্বপন পালের কটাক্ষ, 'এসব নাটক ছাড়া আর কিছু না। ভারতবর্ষের বারোটা রাজ্যে এসআই আর হচ্ছে। সেখানে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ছে না এখানে তৃণমূলের নেতা কাউন্সিলর অসুস্থ হয়ে পড়ছে'! তাঁর দাবি, রিষড়া পুরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাকির আলির সম্পর্ক ভালো নয়। মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে প্রচারের আসার জন্য ইসব নাটক করছেন। কারণ তাঁরা জানেন আগামী নির্বাচনে হারবেন'।
এদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে ভোটার তালিকায় নাম নেই খোদ তৃণমূল কাউন্সিলরেরই! ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তাপস ভদ্র। ২ নম্বরের ওয়ার্ডে বাসিন্দা তিনি। এলাকার বাসিন্দাদের ভোটার তালিকা যাচাই করতে গিয়েই তিনি দেখেন—তাঁর নিজের নামই তালিকা থেকে বাদ! বিস্মিত কাউন্সিলরের অভিযোগ, 'আমি দীর্ঘদিনের কাউন্সিলর, অথচ আমারই নাম ভোটার তালিকায় নেই! নতুন করে আবার নাম তুলতে হবে—এটা একেবারেই অস্বাভাবিক'। তাপস ভদ্র দাবি করেন, '২ ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় ১০০ জনের নাম তালিকায় উধাও। তাঁর প্রশ্ন, “এভাবে এতগুলো নাম বাদ পড়ল কীভাবে? এটা কেন্দ্রীয় চক্রান্ত বলেই মনে হচ্ছে'।
