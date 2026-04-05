Narendra Modi in Cooch Behar: মালদহে মহিলা বিচারকদের বন্দি করে রেখেছিল, বাংলায় তৃণমূলের মহা জঙ্গলরাজ চলছে, কোচবিহারে বিস্ফোরক মোদী

Narendra Modi in Cooch Behar: মালদহে মহিলা বিচারকদের বন্দি করে রেখেছিল, বাংলায় তৃণমূলের মহা জঙ্গলরাজ চলছে, কোচবিহারে বিস্ফোরক মোদী
Narendra Modi in Cooch Behar: মোথাবাড়িতে এসআইআর-এর প্যানেলের বিচারকদের আটকে রাখা নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন তুলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, পুলিস-প্রশাসন কিছুই তাঁর হাতে নেই
মৌমিতা চক্রবর্তী: বাংলায় ভোট প্রচারে এসে অমিত শাহ আওয়াজ তুলেছিলেন এবার দুশো পার। রবিবার কোচবিহারের রাসমেলার মাঠ থেকে নরেন্দ্র মোদী জানিয়ে দিলেন ৪ মে বাংলায় এবার ডবল ইঞ্জিন সরকার হবেই। তার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভোট দিতে হবে। তৃণমূলকে হঠাতে হবে। পাশাপাশি তৃণমূলের বিরুদ্ধে বাংলায় অনুপ্রবেশকারীদের তোষণ ও সংবিধান সুরক্ষিত না থাকার অভিযোগ তুললেন নমো। টেনে আনলেন মালদহের মোথাবাড়িতে এসআইআর বিরোধী আন্দোলনের কথা।
নরেন্দ্র মোদী বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সাংবিধানিক সংস্থাকে মানে না। দুদিন আগে মালদহে মহিলা বিচারকদের বন্দি করে রেখেছিল। এই সরকারের হাতে সংবিধান সুরক্ষিত নয়। মালদহে যা হয়েছে তা তৃণমূলের জঙ্গলরাজের প্রমাণ। প্রধানমন্ত্রীর সাফ কথা, মালদহে যা ঘটেছে তা কেবল বিশৃঙ্খলা নয়, ওটা ছিল তৃণমূলের ‘পরিকল্পিত মহা জঙ্গলরাজ’।
উল্লেখ্য, মোথাবাড়িতে এসআইআর-এর প্যানেলের বিচারকদের আটকে রাখা নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন তুলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, পুলিস-প্রশাসন কিছুই তাঁর হাতে নেই। তাহলে মোথাবাড়ির জমায়েত, সেখানে বিশৃঙ্খলা ছড়ানের পেছনে কাদের ব্যর্থতা? পুলিস রাজ্যের তো হাতে নেই!
বিধানসভা ভোটের প্রচারে এসে তাঁর প্রথম সভাতেই নরেন্দ্র মোদী বলেন, আপনাদের আশীর্বাদ আর ভালোবাসা আমার শক্তি। তৃণমূলের কাটমানি, দুর্নীতি বনাম বিজেপির বিকাশের লড়াই হবে। অনুপ্রবেশকারীদের বাইরে বের করে দেওয়া হবে। বদলে যাওয়া ডেমোগ্রাফিতে আপনাদের মাথা উচু করে বাঁচার ভরসা বিজেপি। পাকা ঘর,জমির মালিকানা দেবে বিজেপি। নারী শক্তির সুরক্ষা, সশক্তিকরণ হবে মোদির গ্যারান্টি। আত্মনির্ভর বাংলা হবে। ভোটের দিন তৃণমূলের গুন্ডারা যতই ভয় দেখাক না কেন আপনাদের ভোট দিতে বেরতে হবে। বাংলা থেকে ভয় পালাবে। ভরসা দিচ্ছি ভোটের পর এদের পাপের পুরো হিসাব করা হবে। চুন চুনকে হিসাব হবে। ৪ মে র পর আইন নিজের কাজ করবে। ন্যায় হবেই।
রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার বিশাল অবনতির দিকে ইঙ্গিত করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, বাঙলার মানুষের টাকা লুট করেছে তৃণমূল। মানুষের টাকা ফেরত দিতে হবে। এরা সাংবিধানিক সংস্থাকে মানেনা। দুদিন আগে দেখলেন মালদহতে মহিলা বিচারকদের বন্দি করে রাখল। এ কেমন সরকার? এখানে সংবিধান সুরক্ষিত নয়। মালদহতে যা হল তা তৃণমূলের নির্মম মহা জঙ্গলরাজের প্রমাণ।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাংবিধানিক সংস্থার গলা টিপে ধরেছে তৃণমূল।। সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে। আমাদের বাঙলা শক্তি পুজার মাটি। আমি সব মা বোনদের বলছি বিজেপি আপনাদের সম্মানের জন্য আছে। লোকসভা-রাজ্যসভাতে ৩৩% সংরক্ষণ রয়েছে মহিলাদের জন্য। কংগ্রেস, লেফটের পর তৃণমূলের এর জন্য বাংলার বিকাশ পিছনে চলে গিয়েছে। তৃণমূল বাংলাকে পিছনে নিয়ে গিয়েছে। তৃণমূলের সিন্ডিকেটের কবজাতে আপনাদের চাকরি। এসএসসি দুর্নীতি হল। তৃণমূলের সব স্তরের নেতারা সামিল ছিল। তৃণমূল বাংলাকে বরবাদ করেছে।। সব থেকে বেশি ক্ষতি করেছে উত্তরবঙ্গের। প্রতিবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় উত্তরবঙ্গকে। ২০১২ সালে তৃণমূলের তরফে অনেক কিছুই বলা হয়েছিল উত্তরবঙ্গ নিয়ে। কোনো কাজ হয়নি। একটাও ফ্যাক্টরি হয়নি। এবার ডাবল ইঞ্জিন সরকার হবে। উন্নয়ন হবে। মোদির গ্যারান্টি রইল।
বিজেপির পুরনো ইস্যু অনুপ্রবেশ তত্ব সামনে এনে মোদী বলেন, ভারত সরকার অনুপ্রবেশকারীদের বের করছে। বাংলায় তাদের বাঁচাতে চায় তৃণমূল। তাই এস আই আরের বিরোধিতা করছে তৃণমূল। ভোট ব্যাংক , তুষ্টিকরণের রাজনীতির জন্য।। নির্বাচন কমিশনের উপরে ভরসা রাখুন। এবার নির্ভয় ভোট হবে। পরিবর্তনের ভোট হবে এবার।
