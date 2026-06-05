বিধান সরকার: তোলাবাজির পর এবার ধর্ষণের চেষ্টার মামলা, প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদারের আরও ১৪ দিনের জেল।
জামিন মিললেও স্বস্তি পেলেন না চুঁচুড়ার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। তোলাবাজির মামলার পর এবার তাঁর বিরুদ্ধে যুক্ত হলো শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টার মতো অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ।
শুক্রবার হুগলির চুঁচুড়া আদালত অসিত মজুমদারকে নতুন এই মামলায় আরও ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। আগামী ১৯ জুন এই চাঞ্চল্যকর মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।পুরোনো মামলায় জামিন, নতুন মামলায় জেলআদালত ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৩০ মে তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেনস্থার প্রতিবাদে চুঁচুড়ায় পথ অবরোধ করেছিলেন অসিত মজুমদার ও তাঁর অনুগামীরা।
সেই ঘটনায় পুলিস স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে অসিত-সহ ১০ জন তৃণমূল নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার তাঁদের মধ্যে ৭ জনের জামিন মঞ্জুর হলেও অসিত মজুমদার, চুঁচুড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পার্থ সাহা এবং তৃণমূল নেতা মির্জা সানোয়ারের বিরুদ্ধে নতুন একটি তোলাবাজির মামলা যুক্ত হওয়ায় তাঁরা জেল হেফাজতে যান।
শুক্রবার পুনরায় তাঁদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হলে আদালত পার্থ সাহা ও মির্জা সানোয়ারের জামিন মঞ্জুর করে। কিন্তু প্রাক্তন বিধায়কের ক্ষেত্রে ঘটে উলটপুরাণ। তোলাবাজির মামলায় স্বস্তি পেলেও তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে যুক্ত হয় ২০২৩ সালের একটি ধর্ষণের চেষ্টার পুরোনো মামলা।
২০২৩ সালের সেই গুরুতর অভিযোগ
পুলিশ জানিয়েছে, চুঁচুড়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক যুবতী প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদারের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই সুনির্দিষ্ট মামলার ভিত্তিতেই এদিন আদালতে সওয়াল-জবাব চলে।
সরকারি ও বিরোধী পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর বিচারক অসিত মজুমদারের জামিনের আবেদন খারিজ করে তাঁকে আগামী ১৪ দিন জেলেই রাখার নির্দেশ দেন।
মামলার বিবরণ ও বর্তমান স্থিতি
অভিযুক্ত: অসিত মজুমদার (প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক, চুঁচুড়া)।
মূল ধারা ও অভিযোগ: শ্লীলতাহানি, ধর্ষণের চেষ্টা এবং পূর্ববর্তী পথ অবরোধ ও তোলাবাজি।
আদালতের নির্দেশ: ১৪ দিনের জেল হেফাজত (১৯ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত)।
সহ-অভিযুক্ত: পার্থ সাহা ও মির্জা সানোয়ারের জামিন মঞ্জুর।
'ভগবান আছেন, বিচার হবে'
এদিন কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে আদালত থেকে বের করে যখন তাঁকে সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন আক্ষেপের সুরে প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, “আমার এই বিষয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। ভগবান আছেন, তিনিই বিচার করবেন।
দেশের বিচার ব্যবস্থার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে, আইনই সব দেখবে।”রাজ্যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পটপরিবর্তনের পর হুগলি জেলায় তৃণমূলের এই দাপুটে প্রাক্তন বিধায়কের একের পর এক মামলায় জড়িয়ে পড়া এবং নতুন করে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ সামনে আসায় জেলার রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।
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