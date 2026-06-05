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Asit Majumder: মমতা ঘনিষ্ঠ তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ: জেল হেফাজত, তোলপাড় রাজনীতি

Hoogly TMC EX MLA Asit Majumder: সরকারি ও বিরোধী পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর বিচারক অসিত মজুমদারের জামিনের আবেদন খারিজ করে তাঁকে আগামী ১৪ দিন জেলেই রাখার নির্দেশ দেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 05, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 10:28 PM IST
Asit Majumder: মমতা ঘনিষ্ঠ তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ: জেল হেফাজত, তোলপাড় রাজনীতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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