/Biswajit Deb: দুর্নীতিগ্রস্তদের স্পনসর করতেন অভিষেক! তৃণমূলে মহাবিদ্রোহ, ভয়ংকর বোমা ফাটালেন বিশ্বজিত্‍

Biswajit Deb: তৃণমূলে এবার আরেক বিদ্রোহ। দলের বিরুদ্ধে এবার বিস্ফোরক বিশ্বজিৎ দেব। তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সদস্য এবং একসময় তৃণমূলের মুখপাত্র। গোটা দলটা দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছিল। তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব সব জানত।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবি তৃণমূল কংগ্রেসের। অন্দরের ফাটল এবার মারাত্মকভাবে প্রকাশ্যে। একের পর এক নেতা, বিধায়ক দল ছাড়ছেন। দলের বিরুদ্ধে এবার বিস্ফোরক বিশ্বজিৎ দেব। তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সদস্য এবং একসময় তৃণমূলের মুখপাত্র। তাঁর সরাসরি নিশানা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শীর্ষ নেতৃত্ব।
দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিশ্বজিৎ দেব বলেন, 'গোটা দলটা দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছিল। তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব সমস্ত বিষয় জানত, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করে তিনি দাবি করেন, অভিষেকের আশেপাশে যাঁরা থাকতেন, তাঁরা সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অভিষেক নিজে তাঁদের স্পন্সর করতেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তের প্রসঙ্গ টেনে বিশ্বজিৎবাবুর প্রশ্ন, 'দুর্নীতির সঙ্গে যদি অভিষেকের কোনও যোগই না থাকবে, তাহলে কেন তাঁর সংস্থার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে?'
তৃণমূলের রাজনৈতিক লাইনকেও তীব্র খোঁচা দিয়েছেন এই বর্ষীয়ান নেতা। দল যেখানে 'বাঙালি অস্মিতা' এবং 'বহিরাগত' ইস্যুতে সরব হয়, সেখানে দলের প্রার্থী চয়ন ও ছক নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'ওঁরা মুখে বাঙালি অস্মিতার কথা বলতেন, অথচ ওঁরাই বাংলায় বহিরাগতদের নিয়ে এসেছেন। ইউসুফ পাঠান, শত্রুঘ্ন সিনহা, কীর্তি আজাদ কিংবা মানেকা গুরুস্বামী—এঁদের সঙ্গে দলের সাধারণ নেতাকর্মীদের কোনও যোগ ছিল না। নেতারা খালি আয়েশে থাকতেন, আর সাধারণ কর্মীদের কী অবস্থা, তা জানার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করতেন না।'
ক্যামাক স্ট্রিটের (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস) অন্দরমহলের পরিবেশ নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। বিশ্বজিৎবাবু জানান, ক্যামাক স্ট্রিটে গিয়ে নেতাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হতো। তাঁকে নিজের অভিজ্ঞতা টেনে বলতে শোনা যায়, 'আমাকেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছে। শেষে সুমিতের সঙ্গে দেখা করে চলে এসেছি।' দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিমুখী নীতি নিয়েও সরব হয়েছেন বিশ্বজিৎ দেব। তিনি অভিযোগ করেন, নিজের দুর্গাপুজোয় তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়কে আমন্ত্রণ জানানোর কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে অত্যন্ত কটু কথা বলেছিলেন। বিশ্বজিৎবাবুর পালটা তোপ, 'আমাকে খারাপ কথা বলা হল, অথচ উনি নিজে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। ভোট দান থেকে বিরত থেকে ওঁকে উপরাষ্ট্রপতি করে দেন।'
বিশ্বজিৎ দেবের এই মারাত্মক সব অভিযোগের মাঝেই তৃণমূল শিবিরে আরও এক বড় ধাক্কা। দলের জাতীয় মুখপাত্রের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন শান্তনু সেন। বেশ কিছুদিন ধরেই দলের একাংশের ভূমিকার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন শান্তনু। এবার সরাসরি জাতীয় মুখপাত্রের পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।
