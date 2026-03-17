WB Assembly Election 2026 TMC Candidate: আগাগোড়া রাজনৈতিক তালিকায় ডোমকলে বড় চমক, টিকিট পেলেন হুমায়ুন কবীর

তৃণমূল কংগ্রেস এবার প্রার্থী তালিকায় রেখেছে ৫০ শতাংশ মহিলা প্রার্থী, ৪৭ জন সংখ্য়ালঘু প্রার্থী

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 17, 2026, 08:01 PM IST
WB Assembly Election 2026: তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় এবার বড় চমক। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থেকে তুলে এনে হুমায়ুন কবীরকে মুর্শিদাবাদের ডোমকলের প্রার্থী করল তৃণমূল কংগ্রেস। ইনি প্রাক্তন পুলিস কর্তা(আইপিএস) হুমায়ুন কবীর। মুর্শিদাবাদের হুমায়ুন কবীর সাসপেন্ড হয়ে নিজের দল খুলে বসেছেন। এবার ঘাসফুলের প্রার্থী তালিকায় স্থান পেয়েছেন ২ প্রাক্তন পুলিসকর্তা। চাঁচল থেকে লড়াই করবেন প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূল কংগ্রেস এবার প্রার্থী তালিকায় রেখেছে ৫০ শতাংশ মহিলা প্রার্থী, ৪৭ জন সংখ্য়ালঘু প্রার্থী, ৭৮ জন তপসিলি প্রার্থী, ৯৫ জন সংরক্ষিত শ্রেণির  প্রার্থী। নতুন পুরোনদের নিয়ে তৈরি হয়েছে এবারের তালিকা। বিশেষ চমক রয়েছে মুর্শিদাবাদের প্রার্থী তালিকায়। সেখান নতুন মুখরা হলেন মুর্শিদাবাদ নতুন মুখ হলেন, নুর আলম, ডাক্তার আব্দুল আজিজ, প্রণব চন্দ্র দাস, মুস্তাফিজুর রহমান সুমন, আতাউর রহমান, বাবর আলি।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা নতুন মুখ নিলীমা বিশাল মিস্ত্রি, বর্ণালী ধারা, তাপস মন্ডল, মহম্মদ বাহারুল ইসলাম, শর্মিষ্ঠা পুরকাইত, সামিম আহমেদ, জাহাঙ্গির খান, শুভাশিস দাস, সোমাশ্রী বেতাল। অন্যদিকে, নদীয়ায় নতুন মুখ দিলীপ পোদ্দার, জেবার শেখ, অভিনব ভট্টাচার্য, তাপস ঘোষ, রাজীব বিশ্বাস, সৌগত বর্মণ , বর্ণালী দে রায়, সমীর পোদ্দার, অতীন্দ্রনাথ মন্ডল, শুভঙ্কর সিংহ।

চাকরি থেকে আচমকা অবসর নিয়ে তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে যান প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর। তৃণমূল তাঁকে দাঁড় করায় পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায়। ২০২১ সালের ভোটে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বিজেপি দাঁড় করায় আর এক আইপিএস ভারতী ঘোষ। 

২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফলে এই কেন্দ্রে এগিয়ে ছিল গেরুয়া শিবির। সেই সময়ে তৃণমূলের লোকসভা প্রার্থী ছিলেন অভিনেতা দেব। বিজেপির প্রার্থী ছিলেন ভারতী ঘোষ। তিনি হারলেও,বিরাট একটা ভোটব্যাঙ্ক বিজেপির ঝুলিতে নিয়ে আসেন। এমনকি ডেবরা কেন্দ্রেও এগিয়ে যায় বিজেপি। তার ফলস্বরূপ এই কেন্দ্রেই ভারতীকে প্রার্থী করে বিজেপি। অপরদিকে রয়েছে এলাকার ভূমিপুত্র বলে পরিচিত প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনিই শেষ হাসি হাসেন। সেই হুমায়ুনকে এবার সেখান থেকে তুলে এনে মুর্শিদাবাদের ডোমকলে দাঁড় করাল তৃণমূল কংগ্রেস।

