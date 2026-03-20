Tapasi Mondal TMC candidate 2026: বাম-বিজেপি ছেড়ে এবার তৃণমূল প্রার্থী বিদায়ী বিধায়ক তাপসী: হলদিয়ায় ঘাসফুল ফুটবে?

Tapasi Mondal TMC candidate 2026: বাম-বিজেপি ছেড়ে এবার তৃণমূল প্রার্থী বিদায়ী বিধায়ক তাপসী: হলদিয়ায় ঘাসফুল ফুটবে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০১৬ সালে ছিলেন সিপিএম বিধায়ক। একুশে আবার বিজেপির টিকিটে জিতেছিলেন। ছাব্বিশে হলদিয়ায় এবার সেই তাপসী মণ্ডলকেই প্রার্থী করল তৃণমূল।
সেবার বিধানসভা নির্বাচনে গোটা রাজ্যেই তৃণমূলের জয়জয়কার। ২০১৬ সালে কংগ্রেস সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী হিসেবে হলদিয়ায় জেতেন তাপসী। এরপর শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে দলবদল করেন তিনি। সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে। একুশের বিধানসভায় হলদিয়ায় প্রার্থী তাপসী। বিজেপির টিকিটে আবারও জেতেন।
বিধানসভা এক বছর আগে বিজেপি ছাড়েন তাপসী। তৃণমূলভবনে গিয়ে শাসদলের নাম লেখান তিনি। এক বছরের মাথায় হলদিয়ায় তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কোর কমিটির চেয়ারপার্সন। ছাব্বিশে আবার সেই হলদিয়ায় তাপসী টিকিটও দিল তৃণমূল। দলবদলেও ভোটের ফলে হেরফের হচ্ছে না। প্রতিবারই বিধায়ক থাকছেন তাপসী।
অনেকেই কিন্তু বলছেন, এবার আর নয়। হলদিয়ায় অনেক কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে। জলনিকাশি, রাস্তাঘাট, পথবাতি- সমস্যা সর্বত্রই। ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছে দুর্নীতিও। দলবদল পরিবর্তন করলেও ভোট তো দিচ্ছে মানুষই। ফলে ভোটারদেরও দায়ি করছেন অনেকেই। আর পক্ষের আবার মত, দল বা প্রতীক নয়, ব্য়ক্তিগত ক্যারিশমাতেই জিতে যাচ্ছেন তাপস। কারণ, তিনি কাজ করছেন।
সিপিএম ও বিজেপির অবশ্য দাবি, দলবদলু বিধায়ককে চিনে গিয়েছে হলদিয়ার মানুষ। ফলে এবার কিন্তু ভোট বৈতরণী পার করা সহজ হবে না। প্রতিবার কারও না কারও ছত্রছায়া জিতেছে তাপস। কিন্তু এবার তাঁর পাশে সেরকম কেউ নেই। যাকে দেখে মানুষ বিধায়ককে ভোট দেবেন।
হলদিয়ায় এবার বিজেপি প্রার্থী প্রদীপ বিজলী। তিনি জানান, '২০১৬ সালে প্রথমবার হলদিয়ায় প্রার্থী হয়েছিলাম। দশ হাজারেরও উপর ভোট পেয়েছিলাম'। দাবি, ভোট কাটাকাটির অংকেই সেবার বিধায়ক হয়েছিলেন তাপসী। প্রদীপ বলেন, 'পরে দলবদল করে আমাদের দলে এলেন। যেহেতু বিধায়ক ছিলেন, তাই ওকেই প্রার্থী করা হল। দলের নির্দেশে আমিও প্রচার করলাম। তিনি বিধায়ক হয়ে গেলেন। এবার রেকর্ড ভোটে হারবেন'।
