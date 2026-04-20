West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের দু'দিন আগে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ছে গেরুয়া শিবির, দলে দলে যোগদান তৃণমূলে

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের দু'দিন আগে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ছে গেরুয়া শিবির, দলে দলে যোগদান তৃণমূলে
West Bengal Assembly Election 2026: উত্তরে পাল্লা ভারী করছে তৃণমূল। জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার মণ্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাড়া বুথের ১৩টি পরিবার থেকে প্রায় ৫৫ জন বিজেপি দল ছেড়ে তৃণমূল যোগদান করেছে।
প্রদ্যুৎ দাস: হাতে আর মাত্র দু'দিন। ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট। জলপাইগুড়িতে তুঙ্গে রাজনৈতিক উত্তাপ। দলবদলের খেলায় এবার ব্যাকফুটে বিজেপি? জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার মণ্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতে বড়সড় ভাঙনের দাবি করল তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে, এই যোগদানকে 'আই ওয়াশ' বলে উড়িয়ে দিয়েছে গেরুয়া শিবির।
সোমবার মণ্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাড়া বুথের ১৩টি পরিবার থেকে প্রায় ৫৫ জন বিজেপি কর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগদান করেন। জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের হাত ধরে তারা তৃণমূলের পতাকা তুলে নেন। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এই যোগদানের ফলে এলাকায় বিজেপির সংগঠন কার্যত ভেঙে পড়েছে। উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সামিল হতেই এই দলবদল।
অন্যদিকে, ওদলাবাড়ি চা-বাগান এলাকায় রাজনৈতিক টানাপোড়েন ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুদিন আগে প্রায় ১০০ জন বিজেপি কর্মী-সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বলে তৃণমূল নেতৃত্ব দাবি করেছিল। তবে এদিন বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সেই যোগদানকারীরা পুনরায় বিজেপিতে ফিরে এসেছেন। এদিন ওদলাবাড়ি চা-বাগানে একটি সভা করে বিজেপি। ওই সভায় উপস্থিত বিজেপি নেতা মৃণাল সিংহ রায় দাবি করেন, 'যারা তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন, তারা সবাই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আবার বিজেপিতে ফিরে এসেছেন।'
বিজেপির অভিযোগ, অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের কিছু কর্মীকে তৃণমূলে যোগদান করানো হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে তারা পরিস্থিতি অনুধাবন করে ফের পুরনো দলে ফিরে আসেন। অন্যদিকে, বিজেপি আরও দাবি করেছে, ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেস বিভিন্ন দল ভেঙে নিজেদের শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করছে। যদিও এতে কোনো লাভ হবে না বলে তাদের মত, কারণ সাধারণ মানুষ আর তৃণমূলকে সমর্থন করবে না।
অন্যদিকে মেটেলি হাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৩০ টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে বলে তৃণমূলের দাবি। তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি স্নমিতা কালন্দি, যোসেফ মুন্ডার হাত ধরে এদিন তারা তৃণমূলে যোগদান করে বলে জানা গেছে। তৃণমূলের দাবি, যোগদানকারিরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্য জুড়ে উন্নয়ন দেখে স্বইচ্ছায় তৃনমুলে যোগদান করল। নাগরাকাটা বিধান সভায় তৃণমূলের শক্তি আরও বৃদ্ধি পেল।
