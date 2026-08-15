এক শচীন্দ্রের টাকায় বাড়ি আরেক শচীন্দ্রের! তৃণমূল সরকারের বিরাট 'আবাস' কেলেঙ্কারি ফাঁস

শ্রীকান্ত ঠাকুর: হঠাৎই বাড়িতে হাজির পঞ্চায়েত দফতরের কর্মীরা। জানতে চাইছেন, "আপনার অ্যাকাউন্টে দেওয়া টাকায় বাড়ি তৈরি করেননি কেন?" সরকারি কর্মীদের এই প্রশ্ন শুনেই আকাশ থেকে মাটিতে পড়ার জোগার হয় দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডি ব্লকের মালিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের কানকি পাড়ার বাসিন্দা শচীন্দ্রনাথ সরকারের!
তাঁর অ্যাকাউন্টে কোনও টাকা ঢোকেনি। তিনি আবাস যোজনার কোনও টাকা এযাবৎ কাল পাননি। তারপরেও কেন তাঁর বাড়িতে সরকারি কর্মীরা? খোঁজখবর নিতেই তিনি জানতে পারেন নাম বিভ্রাটে বাংলা আবাস যোজনার তালিকায় তাঁর নাম থাকা সত্ত্বেও টাকা ঢুকেছে একই নামের অন্য কারও অ্যাকাউন্টে। এমনকি প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি বাড়ির কাজও শুরু করে দিয়েছেন!
একই নামে দুই ব্যক্তি। শচীন্দ্রনাথ সরকার, বাবা নাম অক্ষয়ন্দ্রনাথ সরকার। ওদিকে দ্বিতীয়জন শচীন্দ্র সরকার, বাবা নাম কৃষ্ণ সরকার। কুশমণ্ডি ব্লকের মালিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের কানকিপাড়া এলাকার বাসিন্দা শচীন্দ্রনাথ সরকার (বাবা অক্ষয়ন্দ্রনাথ সরকার) দাবি করেছেন, তালিকায় তাঁর নাম থাকা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা তাঁর অ্যাকাউন্টে জমা হয়নি। অথচ সরকারি কর্মচারীরা দাবি করছেন, তাঁকেই টাকা দেওয়া হয়েছে। অভিযোগকারীর দাবি, একই প্রকল্পে এলাকার অন্য এক উপভোক্তা পূর্ব লোহাগঞ্জের বাসিন্দা শচীন্দ্র সরকার (বাবা কৃষ্ণ সরকার) সরকারি অনুদানের টাকা পাওয়ার পর বাড়ি নির্মাণ করেছেন।
এই পরিস্থিতিতে প্রকৃত উপভোক্তার নাম তালিকাভুক্ত হওয়ার পরেও কেন প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হয়নি? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বিগত তৃণমূল সরকারের চূড়ান্ত প্রশাসনিক গাফিলতি। বিষয়টি সামনে আসার পর কুশমণ্ডির বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায় ঘটনাটি খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নিয়েছেন। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে আইনি ও প্রশাসনিক তদন্তের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
তৃণমূলের আমলে এই নামের তালিকা তৈরি হয়েছিল। তখনই গরমিল করে একজনের নামের জায়গায় অন্যজনের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা চাইছেন, প্রকৃত প্রাপককে তাঁর টাকা বুঝিয়ে দেওয়া হোক। তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে, তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও শচীন্দ্রনাথ সরকার কেন প্রথম কিস্তির টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন? আর প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ অন্যজনের অ্যাকাউন্টে ঢুকল? উপভোক্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কী অনিয়ম হয়েছে?
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