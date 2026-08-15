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এক শচীন্দ্রের টাকায় বাড়ি আরেক শচীন্দ্রের! তৃণমূল সরকারের বিরাট 'আবাস' কেলেঙ্কারি ফাঁস

Awas Yojana Scam: "আপনার অ্যাকাউন্টে দেওয়া টাকায় বাড়ি তৈরি করেননি কেন?" এদিকে এযাবৎ কাল শচীন্দ্রনাথ সরকারের অ্যাকাউন্টে কোনও টাকা ঢোকেনি। তিনি আবাস যোজনার কোনও টাকা পাননি। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 15, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:10 AM IST
এক শচীন্দ্রের টাকায় বাড়ি আরেক শচীন্দ্রের! তৃণমূল সরকারের বিরাট 'আবাস' কেলেঙ্কারি ফাঁস
Image Credit: শচীন্দ্রনাথ সরকার (বাঁদিকে) শচীন্দ্র সরকার (ডানদিকে)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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