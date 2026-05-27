/CPM hoist party flag at TMC Bhawan: পালাবদলের ফল, চুঁচুড়ায় তৃণমূল ভবনে উড়ল লাল পতাকা

CPM hoist party flag at TMC Bhawan: অসিত মজুমদার বলেন, আমি অন্য ধরনের মানুষ। সব দলই থাকবে সবারই তো অধিকার আছে
বিধান সরকার: ছিল সিটু অফিস, হয়েছিল তৃণমূল ভবন। হুগলির চুঁচুড়ার খাদিনা মোড়ে সেই তৃণমূল ভবন সিটু নেতৃত্বের হাতে ফিরিয়ে দিলেন প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদার।
২০১১ সালে বাম সরকারের পতন ও তৃণমূল সরকার গঠনের পর খাদিনা মোড়ে জিটি রোডের পাশে সিপিআইএম এর শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ এর অফিসটি দখল করে নিয়েছিল তৃণমূল। তৎকালীন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার গত পনেরো বছর ধরে এই অফিসটি দলের কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করেছেন। জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব এই অফিসে মিটিং করত। এসআইআর পর্বে তৈরি হয়েছিল ওয়াররুম। জেলার তৃণমূলের রাজনৈতিক কার্যকলাপ চলত এই অফিস থেকেই।
২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে হুগলিতে বিজেপি জেতার পর খাদিনা মোড় অফিসটি দখল হয়েছিল। তবে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় সেটি পুনরুদ্ধার করে তৃণমূল। ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর ব্যান্ডেল লিচুবাগানে দখল করে রাখা অফিস ফিরিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। আজ খাদিনামোরের অফিসটি সিটু নেতৃত্বের হাতে তুলে দেন প্রাক্তন বিধায়ক। যাদের অফিস তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হল বলে জানান অসিত।
সিপিআইএম নেতৃত্ব জানান, বহুবছর এই অফিস তাদের ছিল। বাম সরকার পরিবর্তনের পর সেই অফিস তৃণমূল দখল করে। সেই অফিস ফিরে পাওয়া আমাদের অধিকার। সিটু নেতা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,তৃণমূল বলেছিল বদলা নয় বদল চাই। অথচ আমাদের অফিস দখল হয়েছিল। সেদিন আমরা রুখতে পারিনি। আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অসিত মজুমদার বুঝেছেন অফিসটি ফিরিয়ে দিতে হবে।
অসিত মজুমদার বলেন, আমি অন্য ধরনের মানুষ। সব দলই থাকবে সবারই তো অধিকার আছে। আমিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দল করব। ২০২৯ -এ নির্বাচন পুরসভাগুলিতে।
চুঁচুড়ার বিজেপি বিধায়ক সুবীর নাগ বলেন, কার কখন বোধোদয় হবে বোঝা যায় না। ওই অফিসের সিডিউল অফিস বলে আমরা জানতাম। বিধায়ক তার কার্যালয় বলে সেটা চালাতে। আমরা কোনরকম দখলদারিতে বিশ্বাসী নই। যাদের যা তাদের তা ফিরিয়ে দিলে সেটা দৃষ্টান্ত হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)