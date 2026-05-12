TMC candidate viral audio: ভোলবদল 'হেভিওয়েট' তৃণমূল প্রার্থীর? 'আমি এখন বিজেপি নেতা', অডিয়ো ক্লিপ ভাইরাল

TMC candidate viral audio: ভোট হেরে রাতারাতি ভোলবদল? বর্ধমানে তুমুল হইচই।
পার্থ চৌধুরী: ভোট হেরে রাতারাতি ভোলবদল 'হেভিওয়েট' তৃণমূল প্রার্থীর? 'আমি এখন বিজেপি নেতা', অডিয়ো ক্লিপ ভাইরাল। শোরগোল বর্ধমানে।
একুশে ভোটে বর্ধমান দক্ষিণ থেকে জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন খোকন। এবারও তাঁকেই প্রার্থী করেছিল দল। কিন্তু রাজ্যজুড়ে গেরুয়া ঝড়ে গড়রক্ষা করতে পারেননি তিনি। সদ্য় প্রাক্তন সেই বিধায়কের একটি অডিয়ো ক্লিপ ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। ওই অডিয়ো ক্লিপে তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'আমিও বিজেপি নেতা'।
ঘটনাটি ঠিক কী? বর্ধমান শহরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে কাঞ্চননগরের দুর্গামন্দিরটি সংস্কার করা হয়েছে। কিন্তু যিনি কাজটি করেছিলেন, তিনি টাকা পাননি বলে অভিযোগ। দিন কয়েক আগে ওই ব্যক্তি শুভ নামে খোকন-ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তিকে ফোন করে পাওনা টাকা চান। সেই সূত্রে ফোনে খোকনের সঙ্গেও কথা হয় তাঁর।
খোকনের সঙ্গে ওই মিস্ত্রির দীর্ঘ কপোকথনই ধরা পড়েছে ভাইরাল অডিয়ো ক্লিপে। একদম শেষের দিকে খোকনকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'তুই বিশাল নেতা হয়ে গিয়েছিস নাকি। শোন আমিও বিজেপি নেতা এখন,সেটা নিয়ে ভাবিস না'। বস্তুত, ফোনের কথোপথনে বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কও। যদিও 'বিজেপি নেতা'র প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। বিজেপির জেলা মুখপাত্র কল্যাণ মাঝি বলেন, 'এই অডিয়ো ক্লিপ থেকেই খোকন দাসের দখলদারি মনোভাব স্পষ্ট হয়েছে। যাঁরা ভাবছেন আগামী দিনে বিজেপিতে এসে নেতা হয়ে যাবেন, তাঁদের সাবধান হওয়া উচিত'।
