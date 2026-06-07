/TMC leader arrested: নিজের বাড়িতে থাকতে গেলেও ৫০ হাজার! শ্রীঘরে হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ কেমন জুলুমবাজি! এলাকায় থাকতে গেলে দিতে হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা! টাকা ফেরতে চাইতেই রীতিমতো মারধরের অভিযোগ। রাজ্যে পালাবদলের পর এবার শ্রীঘরে তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা। চাঞ্চল্য পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে।
তোলাবাজি,মারধর প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে মেমারী ২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি, দাপুটে তৃণমূল নেতা গফ্ফর মল্লিককে গ্রেফতার করেছে পুলিস। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় FIR করেছিলেন এলাকার ব্যক্তি। এলাকায় 'শান্তিতে থাকার জন্য' তাঁর কাছ নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছিলেন ওই তৃণমূল নেতা! বলেছিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত অশান্তি মিটিয়ে দেবেন। তেমনই দাবি অভিযোগকারীররা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি বলে অভিযোগ।
এদিকে ভোটের ফল ঘোষণা আগে যখন গফ্ফর কাছে টাকা ফেরত চাইতে যান অভিযোগকারী, তখনই বাধে বিপত্তি। অভিযোগ, ওই ব্যক্তিকে মারধর, গালিগালাজ এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। এরপরই পুলিসের দ্বারস্থ হন ওই ব্যক্তি। তৃণমূল নেতা গফ্ফর মল্লিক অবশ্য যাবতীয় অভিযোগই অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, 'আমি কোনওদিন এসব ব্যাপারে থাকি না। আমার নামে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে'।
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