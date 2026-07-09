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৩ অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হওয়ার মহা ফাঁপরে কালীঘাট তৃণমূল, এবার বিরাট নির্দেশ হাইকোর্টের

TMC Bank Account: আদালতের নির্দেশ, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার জন্য় অনুমতিপ্রাপ্ত যে কোনও ২ জনকে সাক্ষর করতে হবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 09, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:54 PM IST
৩ অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হওয়ার মহা ফাঁপরে কালীঘাট তৃণমূল, এবার বিরাট নির্দেশ হাইকোর্টের
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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