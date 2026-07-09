/৩ অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হওয়ার মহা ফাঁপরে কালীঘাট তৃণমূল, এবার বিরাট নির্দেশ হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: দল ভেঙে যাওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে বড় বিপদ দলের অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়া। তৃণমূল কংগ্রেস দুই টুকরো হয়ে যাওয়ার বড় প্রশ্ন এখন দলের তহবিল কোন শিবিরের হাতে থাকবে, কালীঘাট তৃণমূল নাকি ঋতব্রত তৃণমূলের। সেই ফয়সলা হওয়ার আগেই ফ্রিজ হয়ে গিয়েছিল তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি। তার মধ্যে ৩টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার অনুমতি চেয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল। হাইকোর্টের রায়ে সেক্ষেত্রে খানিকটা স্বস্তি পেল কালীঘাট তৃণমূল।
বৃহস্পতিবার হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে রায় দিয়েছে তাতে বেলাগাম খরচ আর করতে পারবে না কালীঘাট শিবির। দৈনন্দিন যে খরচ তারা টাকা তুলতে পারবে তারা। অর্থাত্, বিদ্যুত্, জলের খরচ, মামলা লড়ার খরচ ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে দলের ২ জনকে সাক্ষর করতে হবে চেকে।
ওই ৩ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে পারে কালীঘাট তৃণমূল। তবে সেক্ষেত্রে বড় টাকা তোলা যাবে না। গোটা বিষয়টির উপর নজর রাখাতে স্পেশাল অফিসার হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুব্রত তালুকদার নিয়োগ করা হবে। ওই ৩ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা খরচের বিষয়টি দেখবেন স্পেশাল অফিসার। কোনও টাকা যাতে অন্য কোথাও পাচার না করা যায় তার উপরে নজর রাখবেন স্পেশাল অফিসার। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থাকবেন ওই স্পেশাল অফিসার। ২১ সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনানি।
আদালতের নির্দেশ, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার জন্য় অনুমতিপ্রাপ্ত যে কোনও ২ জনকে সাক্ষর করতে হবে। মামলাকারীরা সাক্ষর করে চেক দেবেন। সেই চেকের উপরে স্পেশাল অফিসারের সাক্ষর থাকবে। তারপরই চেক ক্লিয়ার হবে ব্যাংক থেকে। কোনও বড় টাকা তোলার অনুমতি দেবেন না স্পেশাল অফিসার।
এদিকে, কালীঘাট তৃণমূলের যে দুজন খরচের জন্য সাক্ষর করতে পারবেন তারা ভবিষ্য়তে মমতা শিবিরে থাকবেন কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। তবে ওই অনুমতি নিয়ে আপত্তি তুলতে পারে অন্য শিবির। তারাও আদালতের কড়া নাড়তে পারে। সেক্ষেত্রে ঋতব্রতপন্থীরা যদি আপত্তি করে তাহলে তা খতিয়ে দেখবে আদালত।
উল্লেখ্য, বিধাননগর থানায় এক অভিযোগের ভিত্তিতে ৩টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার কথা আদালতে জানায় পুলিস। এর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয় কালীঘাট তৃণমূল। শেষপর্য়ন্ত মোট ৮টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়।
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