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উপ নির্বাচন ঘিরে উত্তাপ বাড়ছে নন্দীগ্রামে, ভোটের আগেই সন্ত্রাসের আশঙ্কা তৃণমূল নেতা অখিল গিরির

Nandigram Bypoll 2026: ভোট ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে নন্দীগ্রামে। শাসক দল বিজেপি সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভোট করাতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন তৃণমূল নেতা অখিল গিরি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 08, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 12:04 PM IST
উপ নির্বাচন ঘিরে উত্তাপ বাড়ছে নন্দীগ্রামে, ভোটের আগেই সন্ত্রাসের আশঙ্কা তৃণমূল নেতা অখিল গিরির

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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