/উপ নির্বাচন ঘিরে উত্তাপ বাড়ছে নন্দীগ্রামে, ভোটের আগেই সন্ত্রাসের আশঙ্কা তৃণমূল নেতা অখিল গিরির

কিরণ মান্না: ফলতাকে পেছনে ফলতে হবে। নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনের আগেই এই আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গত বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর থেকে জয়ী হওয়ার পর নন্দীগ্রাম আসনটি তিনি ছেড়ে দেন। তার ফলেই এবার উপনির্বাচন হচ্ছে নন্দীগ্রামে। বিজেপি সূত্রের খবর, লাখেরও বেশি ব্যবধানে এবার উপনির্বাচনে জিতবে দল।
অন্যদিকে, তৃণমূলের আশঙ্কা সন্ত্রাস করতে পারে শাসকদল। নন্দীগ্রামে ভোট ঘোষণা হতেই অখিল গিরির আশঙ্কা, 'শাসকদল সন্ত্রাস করে ভোট করাতে পারে।'
ভোট ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে নন্দীগ্রামে। শাসক দল বিজেপি সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভোট করাতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন তৃণমূল নেতা অখিল গিরি। তাঁর অভিযোগ, ইতিমধ্যেই তৃণমূল কর্মীদের পুলিস মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করছে। গ্রেফতারের পর একের পর এক মামলা চাপিয়ে তাঁদের আটকে রেখে হয়রানি করা হচ্ছে।
অখিল গিরির সাফ কথা, শাসক দল সন্ত্রাস বা কোনওরকম বাধা সৃষ্টি করলেও তা উপেক্ষা করেই প্রচারে নামবে তৃণমূল। দলের কর্মীদের মনোবল অটুট রয়েছে। বুধবার প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে দলের সুপ্রিমোর সঙ্গে আলোচনা হবে বলেও জানান অখিল গিরি। সেই বৈঠকের পরই প্রার্থী নিয়ে দলের অবস্থান আরও স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে। জেলা থেকে নাকি কলকাতা থেকে প্রার্থী হবেন সেটা ঠিক করবেন দলের সুপ্রিমো।
অপরদিকে নন্দীগ্রামের বিজেপি নেতা আব্বাস বেগ জানিয়েছেন, নন্দীগ্রামের আসনটি মুখ্যমন্ত্রীর ভদ্রাসন। এবার লক্ষাধিক ভোটে জয়লাভ করবে বিজেপি। ফল তার থেকে অনেক বেশি ভোটে জয়লাভ করবে। যে যাই বলুক । প্রার্থী যেই হোক না কেন জয়ের ব্যবধান বিপুল হবে।
উল্লেখ্, পুজোর আগেই ফের ভোট রাজ্যে। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভায় উপনির্বাচনে নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দিল নির্বাচন কমিশন। আগামী ৬ অক্টোবর ভোট হবে ওই দুই কেন্দ্রে। ফল ঘোষণা ৯ অক্টোবর। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৬ সেপ্টেম্বর, আর প্রত্যাহারের ১৯ সেপ্টেম্বর। ১৭ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র স্কুটিনি। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১১ অক্টোবরের মধ্যে গোটা নির্বাচন-প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।
ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে জেতার পর মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের পদত্যাগ করেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির হুমায়ুন কবীর। কারণ, নওদা কেন্দ্রেও প্রার্থী ছিলেন তিনি এবং জিতেছিলেন। নওদা কেন্দ্রটি রেখে দিয়ে রেজিনগর ছেড়ে দেন। ফলে রেজিনগরেও উপনির্বাচন হচ্ছে। ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন হবে তামিলনাড়ুর মাদুরান্থাকম ও ধর্মপুরম, অসমের নগাঁও এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির থাট্টাঞ্চাভাডি বিধানসভা কেন্দ্রেও।
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