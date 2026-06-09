/Nandigram: মুসলিম হয়ে বিজেপি করবি! নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা, ধারাল অস্ত্রের কোপে আশঙ্কাজনক ৩

কিরণ মান্না: পরপর দুই বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে ধরাশায়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার বিজেপি ভাঙিয়েও কোনও লাভ হয়নি। জিতেছেন শুভেন্দু অধিকারী। এবার সেই নন্দীগ্রামে বেধড়ক মার খেলেন এক বিজেপি কর্মী ও তার পরিবারের সদস্যরা। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী একজন মুসলিম। নাম সেখ সিরাজ।
তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ওই হামলার অভিযোগ উঠেছে। এনিয়ে নন্দীগ্রামে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। অভিযোগের তির তৃণমূল কর্মী মোস্তাফার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে নন্দীগ্রামের ভেকুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভিমকাটা গ্রামে। অভিযোগ, বিজেপি কর্মী সেখ সিরাজ মুসলিম হয়েও বিজেপি করার কারণে তার উপরে তৃণমূলের ক্ষোভ ছিল। গতকাল তৃণমূল নেতা শেখ মোস্তফার নেতৃত্বে তার পরিবারের উপর হামলা চালানো হয়। ধারালো অস্ত্রের কোপ ও মারধরে গুরুতর আহত হন সেখ সিরাজ-সহ মোট ৫ জন। আহতদের মধ্যে সিরাজের ২ মেয়েও রয়েছে।
আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিরাজ ও তার পরিবারের সদস্যদের নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে নন্দীগ্রাম থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় পুলিস দুষ্কৃতীদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে ১ ঘণ্টার মধ্যে মূল অভিযুক্ত মোস্তফা-সহ তিনজনকে আটক করেছে।
আক্রান্ত বিজেপি কর্মী সেখ সিরাজ বলেন, তৃণমূলের মোস্তফা মেরেছে। আমি মুসলিম, বিজেপি করি। তাই মেরেছে। আমরা বলেছিলাম, তোর জন্য কিছুই পাইনি। তাতেই ওর রোষ আছড়ে পড়ে আমাদের উপরে। বলল মুসিলম হয়ে বিজেপি করবি? আগেও একবার মারধর করেছিল। এবারও মেরেছে। আমার দুই মেয়েকে মেরেছে। গ্রামে আমি একাই বিজেপি করি।
সিরাজের পরিবারের সদস্য সায়রা বিবি বলেন, হাসপাতালে ম্যাডামকে বললাম মেয়ের মাথায় মেরেছে। ওকে ভর্তি করে নিন। উনি বললেন, আপনি কি ডাক্তার নাকি আমি ডাক্তার?
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