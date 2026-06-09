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Nandigram: মুসলিম হয়ে বিজেপি করবি! নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা, ধারাল অস্ত্রের কোপে আশঙ্কাজনক ৩

Nandigram BJP Worker Attacked: সিরাজ ও তার পরিবারের সদস্যদের নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে নন্দীগ্রাম থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 09, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:26 PM IST
Nandigram: মুসলিম হয়ে বিজেপি করবি! নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারে হামলা, ধারাল অস্ত্রের কোপে আশঙ্কাজনক ৩

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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