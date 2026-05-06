Anubrata Mandal close aid TMC Leader: দল হারতেই বিস্ফোরক বীরভূম তৃণমূলে অনুব্রতর 'ঘনিষ্ঠ'- সাফ জানালের হারের কারণ

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 6, 2026, 05:47 PM IST
তৃণমূলের হারে বিস্ফোরক অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ নেতা

প্রসেনজিৎ মালাকার: বীরভূমে তৃণমূলের ভরাডুবিতে এবার বিস্ফোরক বীরভূম জেলার অন্যতম তৃণমূল নেতা বিকাশ রায় চৌধুরী। বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির সদস্য পাশাপাশি অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ নেতা বলে পরিচিত বিকাশ রায় চৌধুরী এবার দলের আভ্যন্তরীণ বিষয়কে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন। 

বিকাশ রায় চৌধুরী ছিলেন এর আগের বারের সিউড়ি শহরের বিধায়ক। যদিও এবারে তিনি আর টিকিট পাননি। তার জায়গায় দাঁড় করানো হয়েছিল উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে। পাশাপাশি তিনি বিগত সময়ে দু দুবার অর্থাৎ ১০ বছর জেলা পরিষদের সভাধিপতির দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। দল হারতেই এবার বিস্ফোরক তিনি। তাঁর সরাসরি অভিযোগ, তৃণমূলের হারের কারণ আইপ্যাক। জেলা বীরভূম সহ গোটা রাজ্যে তৃণমূলের হারের কারণ হিসেবে আইপ্যাককে দাগিয়ে দেন তিনি।

বলেন, বীরভূম জেলা নয়, গোটা রাজ্যে হারের কারণ তৃণমূলের আইপ্যাক। পাশাপাশি দলের পুরনো কর্মীদের বাদ দেওয়া। তিনি আরও বলেন, অনুব্রত মণ্ডলকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া উচিত ছিল। কার্যত আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, "পঞ্চাশ বছর ধরে রাজনীতি করার পর আইপ্যাক আমাদের নির্দেশ দিচ্ছে। যারা বাংলা বোঝে না, বাংলার সংস্কৃতি বোঝে না, তারা বোঝাচ্ছে কীভাবে ভোট করতে হবে। আর তারই ফল এইবারের বিধানসভার নির্বাচন।" তাঁর স্পষ্ট কথা, যদি দলকে ফিরিয়ে আনতে হয়, তাহলে এগুলো সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করা অত্যন্ত জরুরি। 

প্রসঙ্গত, বিকাশ রায় চৌধুরী একা নন, তৃণমূলের হারের কারণ হিসেবে আইপ্যাকের উপর কামান দেগেছেন আরও অনেক তৃণমূল নেতাই। দলের অন্দরেই আইপ্যাকের কার্যধারা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

