Anubrata Mandal: আইসি-কে ফোনে গালমন্দ, দলের চাপে ক্ষমা চাইলেন কেষ্ট! তবে বিতর্ক চলছেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ভাইরাল অডিয়ো ক্লিপে তোলপাড় রাজ্য়। এবার পাশে নেই দলও! চাপের মুখে শেষপর্যন্ত ক্ষমা চাইলেন অনুব্রত মণ্ডল।

'চার ঘণ্টার মধ্য়ে ক্ষমা চান, অন্যথায় শোকজ করা হবে'। ভাইরাল অডিয়ো বিতর্কে রীতিমতো ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছিল তৃণমূল। এক্স হ্য়ান্ডেল পোস্টে কড়া বার্তা, 'একজন পুলিস অফিসারের বিরুদ্ধে করা মন্তব্য়কে দল সমর্থন করে না। তিনি যে অবমাননাকর ও অগ্রহণযোগ্য অশালীন ভাষা ব্যবহার করেছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা জানাই'।

The party unequivocally disassociates and does not endorse the comments made by Anubrata Mondal against a police officer.

We strongly condemn his use of derogatory & unacceptable abusive language.

The party hereby instructs him to tender an unconditional apology within the…

