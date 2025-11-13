SIR in Bengal: 'SIR নিয়ে ভয় পাবেন না, আমাদের লোক ঠিক ভোটার লিস্টে নাম তুলে দেবে', আশ্বাস অনুব্রতের..

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 13, 2025, 05:38 PM IST
প্রসেনজিত্‍ মালাকার: 'ভয়ের কিছু নেই'। SIR আবহে ফের বিতর্কে অনুব্রত মণ্ডল। তাঁর সাফ কথা, 'আমাদের লোকেরা আছে ঠিক ভোটার লিস্টে নাম ঢুকিয়ে দেবে'। তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিলিওদের প্রভাবিত করার পালটা অভিযোগ করেছে বিজেপি।

নজরে ছাব্বিশ। বাংলাতে এবার SIR। জোরকদমে চলছে ফর্ম বিলির কাজ। ভোটার ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে যেমন ফর্ম দিচ্ছেন BLO-রা, তেমনি অলাইনে ফর্ম ফিলাপ করার জন্য পোর্টালও খুলেছে কমিশন। এবার কী হবে? আতঙ্কিত অনেকেই। আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে।  বোলপুর ভোট সুরক্ষা সভায় তৃণমূল বলেন, 'ভয়ের কিছু নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, কাউকে জেলে যেতে হবে না'। সঙ্গে বার্তা, 'অসমে এনআরসি-র সময় অধিকাংশ বাদ পড়া মানুষ হিন্দু, তাই কেউ যেন বিভ্রান্তিতে না পড়েন'। 

এদিকে বাংলায় SIR-র মাঝেই নির্বাচন কমিশনে গিয়ে ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার ভুয়ো ভোটারের তালিকা জমা দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই প্রেক্ষাপটে অনুব্রতের মন্তব্যে বিতর্ক তুঙ্গে। বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি  শ্যামাপদ মণ্ডলের প্রশ্ন, 'কোনও দলের লোক কীভাবে ভোটার লিস্টে নাম তুলতে পারে'? তাঁর মতে, 'এই ঘটনাই প্রমাণ করে BLO-দের প্রভাবিত করার অভিযোগ সত্য'।

