TMC Leader Arrested: বাসের খালাসি থেকে ১০ বছরে 'ধনকুবের'! শ্লীলতাহানিতে গ্রেফতার TMC নেতা 'নাশপতি'

অরূপ লাহা: ডাক নাম নাশপতি। গত ১০ বছরে প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। পেল্লায় বাড়ি তৈরি করেছেন। বাড়ি খণ্ডঘোষের শিকারপুর গ্রামে। অবশেষে পুলিসের জালে। পূর্ব বর্ধমানে ফের গ্রেফতার তৃণমূল নেতা। শ্লীলতাহানি-তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগ ধৃতের বিরুদ্ধে।
শ্লীলতাহানি, মারধর, হুমকি এবং তোলাবাজির অভিযোগে পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সাইফুদ্দিন চৌধুরীকে গ্রেফতার করল খণ্ডঘোষ থানার পুলিস। বুধবার রাতে তাঁর বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতকে থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় এদিন একদল লোক পুলিসের গাড়ি ঘিরে ধরে 'চোর, চোর' স্লোগান দেন। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, সাইফুদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে সাত দিনের পুলিস হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয় আদালতে।
সাইফুদ্দিন চৌধুরীর রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয় সাধারণ জীবনযাত্রা থেকে। জানা যায়, কর্মজীবনের শুরুতে তিনি সাঁতরাগাছি এলাকায় কম্বল বিক্রির কাজ করতেন। পরে বর্ধমান-আরামবাগ এবং বর্ধমান-টাটা রুটের বাসে খালাসি হিসেবেও কাজ করেন। পরবর্তীতে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিয়ে ধীরে ধীরে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন। তিনি খণ্ডঘোষের শাঁকারী ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ছিলেন।
পাশাপাশি শাঁকারী ২ নম্বর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি এবং খণ্ডঘোষ ব্লক সংখ্যালঘু সেলের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা গুরুতর অভিযোগ এবং গ্রেফতারিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে।
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