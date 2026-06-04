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TMC Leader Arrested: বাসের খালাসি থেকে ১০ বছরে 'ধনকুবের'! শ্লীলতাহানিতে গ্রেফতার TMC নেতা 'নাশপতি'

TMC Leader Arrested in Purba Bardhaman: ধৃতকে থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় এদিন একদল লোক পুলিসের গাড়ি ঘিরে ধরে 'চোর, চোর' স্লোগান দেন। ধৃতের বিরুদ্ধে ওঠা গুরুতর অভিযোগ এবং গ্রেফতারিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 04, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:22 PM IST
TMC Leader Arrested: বাসের খালাসি থেকে ১০ বছরে 'ধনকুবের'! শ্লীলতাহানিতে গ্রেফতার TMC নেতা 'নাশপতি'
Image Credit: &#039;নাশপতি&#039; সাইফুদ্দিন চৌধুরী (ছবি: অরূপ লাহা)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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