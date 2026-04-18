  • Biswanath Pariyal Joins BJP: তৃণমূল কংগ্রেসে পচন ধরে গিয়েছে, ভোটের মাত্র ৪ দিন আগে দল ছেড়ে বিজেপিতে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের হেভিওয়েট নেতা

Biswanath Pariyal Joins BJP: 'তৃণমূল কংগ্রেসে পচন ধরে গিয়েছে', ভোটের মাত্র ৪ দিন আগে দল ছেড়ে বিজেপিতে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের হেভিওয়েট নেতা

Biswanath Pariyal Joins BJP: ২০১৬ সালে বাম সমর্থিত জাতীয় কংগ্রেসের হয়ে দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে লড়াই করেন। সেবার তৃণমূল প্রার্থী অপূর্ব মুখার্জিকে হারিয়ে জিতে যান  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 18, 2026, 07:59 PM IST
Biswanath Pariyal Joins BJP: 'তৃণমূল কংগ্রেসে পচন ধরে গিয়েছে', ভোটের মাত্র ৪ দিন আগে দল ছেড়ে বিজেপিতে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের হেভিওয়েট নেতা
-আলুয়ালিয়া, বিশ্বনাথ ও সুকান্ত মজুমদার

চিত্তরঞ্জন দাস: বিধানসভা ভোটের প্রথম দফার আর মাত্র চার দিন বাকী। এসআইআর এর জেরে রাজ্যের বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। ফলে এনিয়ে শাসকদল খানিকটা হলেও চাপে রয়েছে। এরকম এক পরিস্থিতিতে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের এক হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা। 

ভোটের মুখে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিতে দিলেন দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা বিশ্বনাথ পারিয়াল। রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের হাত থেকে বিজেপির পতাকা তুলে নেন।  বিশ্বনাথ পারিয়ালের নামটা শুধু শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ১৯৯৭ সালে প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের হয়ে জিতে কাউন্সিলর হন বিশ্বনাথবাবু। তারপর তিনি তৃণমূলে যোগ দেন।

২০০২ সাল থেকে পর পর তিন বারে কাউন্সিলর পদে ছিলেন। এরপর ৪ বার কাউন্সিলর হওয়ার পর বিধানসভায় তৃণমূলের হয়ে টিকিট না পাওয়ায় ২০১৬ সালে বাম সমর্থিত জাতীয় কংগ্রেসের হয়ে দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে লড়াই করেন। সেবার তৃণমূল প্রার্থী অপূর্ব মুখার্জিকে হারিয়ে জিতে যান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় প্রচারে এসে গান্ধীমোড় মাঠে বিশ্বনাথ পারিয়ালকে গদ্দার বলেছিলেন।

মমতার ওই মন্তব্যের ঠিক ৩ মাস পর আবার তৃণমূলে চলে যান বিশ্বনাথ পারিয়াল। কিন্তু তারপর থেকে সেইভাবে তাঁকে সক্রিয় তৃণমূল করতে দেখা যায়নি। স্থানীয়দের দাবি, কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে আসার পর তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা তাকে মেনে নিতে চায়নি। ২০২৬ এর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে টিকিট পাননি বিশ্বনাথ পারিয়াল। আর তার পরেই বিজেপিতে যোগদান করলেন বিশ্বনাথ পারিয়াল।

বিশ্বনাথ পারিয়াল বিজেপিতে যাবেন, এ নিয়ে বহু দিন থেকেই চর্চা শুরু হয় শিল্পাঞ্চল জুড়ে। সেই জল্পনার অবসান হল শনিবার দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজারে। রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের হাত থেকে বিজেপির পতাকা তুলে নেন বিশ্বনাথ পারিয়াল।

বিজেপিতে যোগ দিয়ে বিশ্বনাথ পারিয়াল বলেন, রাজনৈতিকভাবে তৃণমূলে কংগ্রেসে পচন ধরে গিয়েছে। একটা রাজ্য ঠিকঠাক চলছে কি চলছে না তা ঠিক হয় কয়েকটি বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে। সেগুলি হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি ও সাহিত্য। বিচার করে দেখলে বুঝতে পারবেন, শিক্ষার বারোটা বেজে গিয়েছে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, শিল্পের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে, রাজ্য ছেড়ে শিল্পপতিরা অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছেন। সবেমিলিয়ে রাজ্যটাকে গত ১২ বছর এরা রসাতলে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম তৃণমূল কংগ্রেসে আর নয়। আজ ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিলাম। ৩৪ বছর আগে সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া যখন রাজীব সন্দেশ যাত্রা করেছিলেন তখন আমি ওঁর সঙ্গে ছিলাম ছাত্র হিসেবে। সুকান্ত মজুমদার অধ্যাপক মানুষ, তাঁর বক্তব্য় আমাকে আপ্লুত করে। এদের কাছে পেয়ে আমি আপ্লুত।

এদিকে, বিশ্বনাথ পারিয়ালের বিজেপিতে যোগ দেওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ হবে সেটা বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরোনোর পরই বোঝা যাবে। কারণ, ২০১৭ সালে দুর্গাপুর নগর নিগমের নির্বাচনের পর ২০২২ সালে নির্বাচন হয়নি। এই বিধানসভা নির্বাচনের পর অবশ্যম্ভাবী নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনে বিশ্বনাথ পারিয়াল কী করেন সেটাই দেখার।

