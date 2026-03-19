CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
TMC Leader Murder: ভোটের আগেই বাংলায় ঝরল রক্ত: নৃশংস খুন তৃণমূল নেতা, রাস্তার ধারে মিলল দেহ

North 24 Parganas TMC Leader Murder: নিহত মসিউর গাজি দেগঙ্গার চাঁপাতলা পঞ্চায়েতের ১৭৮ নম্বর বুথের বুথ সভাপতি ছিলেন। পুলিস মনে করছে, দুষ্কৃতীরা মসিউর গাজিকে বাইরে থেকে খুন করে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 19, 2026, 01:58 PM IST
নিহত মসিউর গাজি

বিমল বসু: ভোটের আগেই রক্তাক্ত বাংলা। ভোটমুখী বাংলায় খুন তৃণমূল নেতা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ার সোনাপুকুর শংকরপুরে। মৃতের নাম মসিউর গাজি। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। ২৩ ও ২৯ এপ্রিল ২ দফায় ভোট বঙ্গে। এরমধ্যে দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল ভোট উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। হাতে গুনে ঠিক এক মাস দশ দিন বাকি ভোটের। আর তার আগেই খুন হয়ে গেলেন এক তৃণমূল নেতা। এদিন হাড়োয়ায় সোনাপুকুর শংকরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নব্বই পাট ঘেরির পাশে  রাস্তার ধার থেকে উদ্ধার হয় বছর একচল্লিশের মসিউর গাজির রক্তাক্ত দেহ। 

দেহ উদ্ধার করে পুলিস। প্রথমে মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। পরে পুলিস তাঁর পরিচয় জানতে পারে। জানা গিয়েছে, মৃতের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ার দেগঙ্গায়। পেশায় জামাকাপড়ের ব্যবসায়ী মসিউর গাজি। দেগঙ্গার পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য রণজয় প্রামাণিক জানান,  দেগঙ্গার চাঁপাতলা পঞ্চায়েতের ১৭৮ নম্বর বুথের বুথ সভাপতি ছিলেন মসিউর গাজি। 

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিস মনে করছে, দুষ্কৃতীরা মসিউর গাজিকে বাইরে থেকে খুন করে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। কুপিয়ে খুন করা হয়েছে তাঁকে। কে বা কারা  মসিউর গাজিকে খুন করল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। আবার গোষ্ঠীদন্দ্বের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

প্রসঙ্গত, এবার বাংলার ভোট অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে বেনজির কড়া কমিশন। ১২ জন পুলিস সুপার সহ ১৯ জন আইপিএস অফিসারকে বদলি করেছে কমিশন। সরানো হয়েছে ১২ জন জেলাশাসকেও। সেইসঙ্গে ২৯৪ কেন্দ্রের জন্য ২৯৪ জন  জেনারেল অবজারভার ও ৮৪ জন পুলিস অবজারভারও নিয়োগ করেছে কমিশন। যার এর আগে বাংলার কোনও নির্বাচনে ঘটেনি।

এর পাশাপাশি, প্রশাসনের শীর্ষস্তরের আমলাতেও রদবদল ঘটানো হয়েছে। মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের পদ থেকে  নন্দিনী চক্রবর্তী ও জগদীশপ্রসাদ মীনাকে সরিয়ে তার জায়গায় মুখ্যসচিব পদে আনা হয়েছে দুষ্মন্ত নারিওয়ালা। ওদিকে রাজ্যের নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব হয়েছেন সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, বিধাননগরের সিপি মুরলীধর শর্মা ও শিলিগুড়ির পুলিস কমিশনার ওয়াকার রাজার অর্ডার প্রত‍্যাহার করেছে কমিশন। তাঁদের তামিলনাড়ুর অবজার্ভার করা হয়েছিল। গতকাল সেই নির্দেশ দেয় কমিশন। নয়া নির্দেশে  শর্মাকে ও রাজাকে তাঁদের বর্তমান পদেই থাকতে বলা হয়েছে।

কমিশনের একটাই লক্ষ্য, সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট। সম্প্রতি বঙ্গ সফরে এসে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ভোটে হিংসা ও ভোট পরবর্তী হিংসা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে বদ্ধপরিকর কমিশন। তাই কোনও ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। এদিকে তারমধ্যে ভোটের আগেই বাংলায় তৃণমূল কর্মী খুন প্রশ্ন তুলে দিল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে। 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

