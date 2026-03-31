English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের মুখে বিড়ম্বনায় শাসকদল: আচমকাই পদ ছাড়লেন তৃণমূল নেতা, ভাইরাল ইস্তফাপত্র

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের মুখে বিড়ম্বনায় শাসকদল: আচমকাই পদ ছাড়লেন তৃণমূল নেতা, ভাইরাল ইস্তফাপত্র

Balagarh: বিধানসভা ভোটে মুখে দলের পদ ছাড়লেন তৃনমূল নেতা! ভাইরাল পদত্যাগ পত্র। কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 31, 2026, 01:46 PM IST
ভোটের মুখে দল ছাড়লেন তৃণমূল নেতা

বিধান সরকার: বিধানসভা ভোটের আগে বলাগড়ে অস্বস্তি। হুগলির বলাগড় ব্লকে তৃণমূলের অন্দরে ফের ফাটল। জিরাট অঞ্চলের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন দেবাশীষ সরকার। জেলা সভাপতি অরিন্দম গুইন ও অসীমা পাত্রকে চিঠি পাঠিয়ে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই সেই ইস্তফাপত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

আরও পড়ুন:West Bengal Assembly Election 2026: চতুর্থ তালিকায় চমক বিজেপির: ১৩ আসনের প্রার্থী কারা? সঙ্গে ময়নাগুড়িতে বড় বদল

দেবাশীষ সরকার জিরাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তার পঞ্চায়েত প্রধান হওয়া নিয়ে গুঞ্জন ছিল। কিন্তু তাঁর জায়গায় প্রধান করা হয় তপন দাসকে। কয়েক মাস আগে তপন দাস প্রয়াত হন। এক মাস আগে দেবাশীষ সরকারকে অঞ্চল সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। আর ঠিক বিধানসভা নির্বাচনের আগেই হঠাৎ করে তার এই ইস্তফা পত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই এলাকায় গুঞ্জন ছড়ায় তাঁর পদ ছাড়া নিয়ে। ইস্তফাপত্রে দেবাশীষ জানিয়েছেন, জেলা সভাপতি অরিন্দম গুইন ও অসীমা পাত্রের অনুরোধেই তিনি সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে এই মুহূর্তে সময় দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই তিনি পথ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন।

এ বিষয়ে বলাগড় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির সদস্য সঞ্জয় রায় বলেন, 'দেবাশীষ সরকার দলের গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য। দল বড় হয়েছে নীতি আদর্শ নিয়ে কোনো সমস্যা থাকতেও পারে। তিনি দলের অভ্যন্তরে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে পারতেন। এই ভাবে সমাজ মাধ্যমে পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে দেওয়ার অনেক আপনার জবাব দিতে হচ্ছে আমাদের। আমরা ব্লক নেতৃত্ব এবং জেলা নেতৃত্ব বিষয়টা দেখছে।'

আরও পড়ুন:WB Assembly Election 2026: বাগনানে সিপিএম-কংগ্রেস-আইএসএফ থেকে দলে দলে তৃণমূলে যোগদান; আরও বেশি মার্জিনে জয় লক্ষ্য টিএমসি'র

উল্লেখ্য, বলাগরে তৃণমূলের অন্তদ্বন্দ্ব নতুন কিছু নয়। জেলা সব ব্লক কমিটি তৈরি করে দিলেও বলাগড় ব্লকে কোন সভাপতি নেই বদলে কোর কমিটি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে দলের তরফ থেকে। গত বিধানসভা নির্বাচনে মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে টিকিট দিয়েছিল। তিনি বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। বহিরাগত মনোরঞ্জন ব্যাপারী কে নিয়োগ দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছিল। এবার বিধানসভায় হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারাকে টিকিট দিয়েছে দল। রঞ্জন বলাগরের বাসিন্দা নন তিনিও বহিরাগত। তবে দলের কর্মীদের নিয়ে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। গত লোকসভা নির্বাচনে পিছিয়ে থাকা বলাগড়কে পুনরুদ্ধার করার জন্য।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Tags:
TMCBalagarhhooghlyDebasish Sarkar ResignationZirat Gram Panchayat
