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১৩০০ কোটির সম্পত্তি, তোলাবাজির সাম্রাজ্য! ভোটের আগেই বিপুল সম্পত্তি কোথায় গায়েব করেছিল দেবরাজ?

Debraj Chakraborty Arrested: মেডিক্যাল করিয়ে বেরনোর সময় প্রশ্নে নীরব দেবরাজ। মেডিক্যালি ফিট ফর কোর্ট প্রোডাকশন দেবরাজ চক্রবর্তী। সকাল ১০ টা নাগাদ থানা থেকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে তাকে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 02, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:11 AM IST
১৩০০ কোটির সম্পত্তি, তোলাবাজির সাম্রাজ্য! ভোটের আগেই বিপুল সম্পত্তি কোথায় গায়েব করেছিল দেবরাজ?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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