/১৩০০ কোটির সম্পত্তি, তোলাবাজির সাম্রাজ্য! ভোটের আগেই বিপুল সম্পত্তি কোথায় গায়েব করেছিল দেবরাজ?

অয়ন ঘোষাল: আরও বিপাকে বাগুইআটির বাঘ। দেবরাজ চক্রবর্তী বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলায় তদন্ত করবে ইডি। ইডি সূত্রে দাবি, বাগুইহাটি থানায় যে যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল মূলত তোলাবাজির অভিযোগে সেই মামলায় এবার ইসিআইআর দায়ের করা হচ্ছে ইডির তরফে। দুর্নীতির পরিমাণ এবং টাকার বিপুল অঙ্কের তদন্তভার নিতে চলেছে ইডি। প্রসঙ্গত নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই তার বাড়িতে আগে গেছিল ইডি এবং সিবিআই। এবার নতুন করে ইডি স্ক্যানারে এলেন দেবরাজ চক্রবর্তী। ১৩০০ কোটির দুর্নীতির তদন্তভার নিতে চলেছে ইডি।
জামিনের আবেদন করেছিলেন, তবে তা মঞ্জুর হয়নি। তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। অবশেষে গত বুধবার গ্রেফতার, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী গ্রেফতার। রাজ্য পুলিসের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তাকে বুধবার রাতে পুরুলিয়ার ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। দেবরাজ প্রাক্তন প্রাক্তন মেয়র পারিষদ। প্রাথমিক নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় তিনি সিবিআই স্ক্যানারে আছেন। তাকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল সিবিআই। প্রোমোটারের উপরে হামলাতেও নাম জড়িয়েছিল দেবরাজের। পুরুলিয়া থেকে সড়কপথে বিশেষ নিরাপত্তায় বৃহস্পতিবার ভোর ৫ টায় তাঁকে নিয়ে আসা হয় বাগুইআটি থানায়। সকালে রুটিন মেডিক্যাল পরীক্ষার পর থানা থেকে বের করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে বারাসত আদালতে। আদালতে পেশ করে তাঁকে পুলিসি হেফাজতে চাইবে পুলিস।
৫ বছরে কীভাবে হিসাব বহির্ভূতভাবে বেড়ে গিয়েছে সম্পত্তি? কীভাবে তাঁর এই বিপুল টাকা এবং সম্পত্তি? এই সমস্ত বিষয় জানতে দেবরাজকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করতে পারে পুলিস। জোর-জবরদস্তি করে জমি কেনাবেচা, তোলাবাজি, হুমকি, কালো টাকা সাদা করতে সম্পত্তির আসল দাম কম দেখানো, সম্পত্তি লুকোনো এবং 'ডি সি গ্লোবাল' নামে একটি সংস্থার আড়ালে কোটি কোটি টাকার রহস্যজনক লেনদেন। এমন গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ রয়েছে অভিষেক ঘনিষ্ঠ এই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে।
দেবরাজ চক্রবর্তীর স্ত্রী, প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অদিতি মুন্সির নির্বাচনী হলফনামায় তথ্য গোপন বা অসম্পূর্ণ তথ্য দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিস সূত্রে খবর। সম্প্রতি গ্রেফতারি এড়াতে আগাম জামিন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে গেছিলেন দেবরাজ চক্রবর্তী এবং তাঁর স্ত্রী প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অদিতি মুন্সি। শিশু সন্তানের কারণে অদিতি মুন্সির আগাম জামিন মঞ্জুর করলেও দেবরাজ চক্রবর্তীর আগাম জামিনের আবেদনে সাড়া দেয়নি আদালত। সওয়াল-জবাব পর্বে রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার প্রশ্ন তোলেন, শেষ ৫ বছরে দেবরাজ চক্রবর্তী ও অদিতি মুন্সির আয় ১ কোটি টাকা। আর গাড়ি কিনছেন ৬০ থেকে ৭০ লাখের! এটা কীভাবে সম্ভব?
বিজেপি বিধায়ক তরুণ জ্যোতি তিওয়ারির অভিযোগ, 'শিশু সন্তান আছে বলে স্ত্রী রেহাই পেয়েছেন। রক্ষাকবচ পেয়েছেন। নাহলে উনিও কম দোষী নন। এই দম্পতির সম্পত্তির পরিমাণ ১৩০০ কোটি টাকা।'
২০১৫ সালের পুরভোটে কংগ্রেসের টিকিটে জিতে বিধাননগর পুরসভার কাউন্সিলর হন দেবরাজ। কিন্তু, তার ৬ মাসের মধ্যেই কংগ্রেস ছেড়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় তৃণমূলে যোগ দেন তিনি। প্রাথমিক নিয়োগে দুর্নীতি মামলাতেও নাম জড়িয়েছিল দেবরাজ চক্রবর্তীর। পালাবদলের পর তাঁর বিরুদ্ধে গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ সামনে আসে।
মামলার শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবীর তরফেও আদালতে একগুচ্ছ মারাত্মক তথ্য পেশ করা হয়। সেখানে দাবি করা হয়, রাজারহাট-নিউটাউন ও লাগোয়া এলাকায় দেদার তোলাবাজি, প্রোমোটারদের হুমকি এবং জোর করে জমি দখলের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার রাজপ্রাসাদ গড়ে তুলেছেন দেবরাজ। শুধু তাই নয়, ভোটের ঠিক আগে আগে তাঁদের কালিম্পঙের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট-সহ একাধিক অ্যাকাউন্ট থেকে সমস্ত টাকা রহস্যজনকভাবে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলেও আদালতে দাবি করে রাজ্য।
২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজারহাট-গোপালপুরের প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সি এবং তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে আসে। অভিযোগ ওঠে, ভোটের আগে অদিতি ও দেবরাজ অন্তত ১০০ কোটি টাকা সম্পত্তি বেনামে ও আত্মীয়স্বজন, পরিচিতদের মধ্যে হস্তান্তরিত করেছেন। শুধু তাই নয়, নির্বাচনী হলফনামায় তৃণমূল প্রার্থী অদিতি মুন্সির সম্পত্তির পরিমাণ কম দেখানো হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। এছাড়াও তোলাবাজি, সিন্ডিকেট চালানো, জমি দখলের মতো অভিযোগ রয়েছে। যে যে ধারায় পুলিস দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মামলা করতে চলেছে BNS 318 (4), 316 (2), 61 (2), 111।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)