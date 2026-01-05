West Bengal Assembly Election 2026: কাঁথিতে তৃণমূল নেতার মুখে ‘শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ’ স্লোগান! ভাইরাল ভিডিয়ো...

West Bengal Assembly Election 2026: কাঁথিতে তৃণমূল নেতার মুখে ‘শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ’ স্লোগান! ভাইরাল ভিডিয়ো...
West Bengal Assembly Election 2026: অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার দাবি, 'বিজেপির কাঁথি সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে একটি ভিডিয়ো AI করে ছেড়েছে। আমার পুরনো কিছু বক্তব্য। ২০ সালে শুভেন্দুবাবুরা চলে যাওয়ার পর, ২১ সালে পয়লা জানুয়ারি, সেটা AI করে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে'।
কিরণ মান্না: ছাব্বিশের আগে একী কাণ্ড! পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে দাপুটে তৃণমূল নেতার মুখে ‘শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ’ স্লোগান! ভাইরাল ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: BIG BREAKING! মাছিও গলতে দেবে না! বিধানসভা ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কমিশনের, আরও বেশি আধাসেনা?
পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ তৃণমূলের দখলে। জেলা পরিষদের মত্স্য কর্মাধ্য়ক্ষ তরুণ কুমার জানা। যবে থেকে দল গড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তবে খেকেই তৃণমূলের সঙ্গে রয়েছেন তিনি। সেই তরুণের একটি ভিডিয়ো এখন রীতিমতো ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। যে ভিডিয়ো দেখা যাচ্ছে, পিছনে মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া ব্যানার। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তরুণ বলছেন, জননেতা 'শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ'! এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
অভিযুক্ত তৃণমূল অবশ্য দাবি, 'বিজেপি বর্তমানে দিশেহারা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের বাজারে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' পর থেকে কখনও SIR নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, কখনও মিথ্যা প্রচার করছে। বিভিন্ন দিক থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এরকমই একটি ঘটনা ঘটল। বিজেপির কাঁথি সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে একটি ভিডিয়ো AI করে ছেড়েছে। আমার পুরনো কিছু বক্তব্য। ২০ সালে শুভেন্দুবাবুরা চলে যাওয়ার পর, ২১ সালে পয়লা জানুয়ারি, সেটা AI করে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে'। তাঁর সাফ কথা, 'আমরা দলের সঙ্গে ছিলাম, দলের সঙ্গে আছি, আগামীদিনেও থাকব। রাজনৈতিক জীবন যতদিন থাকবে। এলাকার মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলেও কেউ বিশ্বাস করছে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদ করছে'।
বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর মণ্ডলের পালটা কটাক্ষ, 'AI-র ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যদি বিন্দুমাত্র মার্কস বাড়ে, তাহলে শুভকামনা রইল। আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন, AI ব্যবহারের মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেস সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত বিরোধীদের বিরুদ্ধে কুত্সা রটাতে থাকে। আসলে শয়ন, স্বপনে নিদ্রায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিটি নেতা-নেত্রীর মাথায় যে শুভেন্দু অধিকারীই ঘুরতে থাকেন, তিনি অবচেতন মনে সেই কথাটাই প্রকাশ করেছেন। আসলে শুভেন্দুর এই নাম প্রকাশ, জয়ধ্বনি প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের, তিনি অবচেতন মনে প্রকাশ করে ফেলেছেন'।
এদিকে বাংলায় SIR নিয়ে এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতার দাবি, 'SIR নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বেগ কল্পনাপ্রসূত। ভুয়ো ভোটার থেকে অবৈধ ভোটার দিনের দিন আগলে রেখেছে তৃণমূল। SIR স্থগিত আর্জি খারিজ হোক'।
এর আগে, গতকাল রবিবার SIR নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। চিঠিতে অভিযোগ, 'ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে অগণতান্ত্রিক তাণ্ডব চলছে। ভোটারদের নির্দিষ্ট কারণ না-জানিয়েই শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। ফলে কোনও কারণ ছাড়়াই ভোটারদের মনে ভয় তৈরি হচ্ছে এবং তাঁরা হেনস্থার শিকার হচ্ছেন'। নভেম্বরেও 'অবিলম্বে SIR বন্ধে'র দাবি জানিয়ে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিককে চিঠি লিখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
আরও পড়ুন: Bengal Weather Update: আরও পারদ পতনের ইঙ্গিত! কনকনে ঠান্ডার মধ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস এই এই জেলায়... শীতের স্পেল এখনও...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)