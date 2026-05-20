Birbhum TMC Leader's Stadium: বাইক মেকানিক থেকে কয়লা ব্যবসায়ী-ঠিকাদার, বীরভূমে আস্ত ক্রিকেট স্টেডিয়াম বানিয়ে ফেলেছেন তৃণমূল নেতা

Birbhum TMC Leader's Stadium: বীরভূম জেলায় কান পাতলেই শোনা যায় এই মহিম সেখ তৃণমূলের আমলে একসময়ের প্রখ্যাত কয়লা ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন
প্রসেনজিত্ মালাকার: পেশায় ছিলেন সামান্য মোটর বাইক মেকানিক। পাশাপাশি ক্রিকেট প্রেমিকও। সেই বাইক মেকানিকই তৈরি করে ফেলেছেন একটি আস্ত ক্রিকেট স্টেডিয়াম। এমন বড়সড় কর্মযজ্ঞের নায়ক বীরভূমের মহিম সেখ। তিনি আবার এলাকার একজন প্রভাবশালী তৃণমূল নেতাও। আর এতেই গোল বেধেছে। কোথা থেকে এল ওই বিপুল টাকা। প্রশ্ন তুলে দিয়েছে বিজেপি।
বীরভূমের সদাইপুর থানার গুমসুরা গ্রামে মহিম সেখ তৈরি করেছেন একটি আস্ত ক্রিকেট স্টেডিয়াম। এর জন্য খরচ হয়েছে কোটি কোটি টাকা। সেই আয়ের সূত্রে নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে বীরভূম বিজেপি।
উল্লেখ্য, ক্রিকেট প্রেমিক মহিম শেখ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূল নেতা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একসময় মোটর সাইকেলের গ্যারেজে কাজ করতেন এই মহিম। তৃণমূলের সরকার আসার পর থেকেই আস্তে আস্তে সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়েছে এই মহিম সেখের। একা হাতে গড়ে তুলেছেন বিশাল ওই স্টেডিয়াম। ওই স্টেডিয়ামে রয়েছে সুইমিংপুল থেকে শুরু করে ক্লাব হাউস জিম, থাকার সমস্ত রকম ব্যবস্থা।
বীরভূম জেলায় কান পাতলেই শোনা যায় এই মহিম সেখ তৃণমূলের আমলে একসময়ের প্রখ্যাত কয়লা ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন। একসময় যিনি কয়লার প্যাড চালাতেন তিনিই সেখান থেকে বিপুল কালো টাকা উপার্জন করেন। এখন অবশ্য তিনি ব্যবসাদার, ঠিকাদারির কাছ থেকে শুরু করে বিভিন্ন টোল ট্যাক্সের মালিকানা রয়েছে এই মহিম সেখের।
কিন্তু প্রশ্ন উঠছে একজন মোটরসাইকেল মেকানিক থেকে হঠাৎ করেই এত উত্থান তৃণমূলের আমলে হল কিভাবে? কয়েক কোটি কোটি টাকা খরচা করে স্টেডিয়াম করার অর্থ ওঁর কাছে এল কোথা থেকে।
এমন বিতর্ক নিয়ে বীরভূমের বিজেপি নেতা ধ্রুব সাহা বলেন, মহিম সেখ তৃণমূলের মস্তান, মাফিয়া। এতদিন কয়লার কালো কারবার মহিমরাই চালিয়েছিল। উপরে টাকা পাঠাতে গেলে ৭৫ শতাংশ পাঠালে ২৫ শতাংশ নিজের কাছে রাখত। ২৫ শতাংশের চেহারা যদি এরকম হয় তাহলে ৭৫ শতাংশের পরিমাণ কত হবে ভেবে দেখুন। সেই টাকাতেই স্টেডিয়াম করেছেন। আমরা শুধু নীচুতলার চোরদের ধরতে পারছি। উপরতলার চোরদের ধরতে হবে। তাহলে মানুষ রেহাই পারে। রাজ্যের কোষাগার শূন্য। ৮ লাখ ১৫ হাজার কোটি টাকা দেনা। কাটমানির টাকা যদি নবান্নে পৌঁছত তাহলে বেকার যুবকরা চাকরি পেত। সব বাদ দিয়ে ভাইপোকে বড়লোক করা হয়েছে। এবার এর বিচার হবে।
অন্যদিকে, তৃণমূল বিধায়ক কাজল সেখ বলেন, কোথা থেকে ও স্টেডিয়াম বানিয়েছে তা নিয়ে মন্তব্য করতে পারি না। নিশ্চয় তার কাছে ডক্যুমেন্ট রয়েছে। এনিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে পারি না। তাকেই এনিয়ে জিজ্ঞাসা করা দরকার।
