West Bengal Assembly Election 2026: প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হতেই তৃণমূলে ভাঙন: দলবদলে বিজেপিতে দাপুটে মতুয়ানেত্রী

West Bengal Assembly Election 2026: প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হতেই তৃণমূলে ভাঙন: দলবদলে বিজেপিতে দাপুটে মতুয়ানেত্রী
West Bengal Assembly Election 2026: পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে প্রচারে নেমেই তৃণমূলের ঘর ভাঙলেন বিজেপি প্রার্থী অরুণ হালদার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে মহারণ। বাংলায় ভোটযুদ্ধ। একে অপরকে এক ইঞ্জিও জমি ছাড়তে নারাজ শাসক ও বিরোধীপক্ষ। ভোটের প্রচারে নেমেই এবার তৃণমূলের ভাঙন ধরালেন বিজেপি প্রার্থী! ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে।
গতকাল, সোমবার প্রথম পর্যায়ে ১৪৪ আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি। জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এবার গেরুয়া প্রার্থী অরুণ হালদার। একসময়ে জাতীয় তপশিলী কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। আজ, মঙ্গলবার জামালপুরের জৌগ্রামের গোপালপুর মুক্তকেশী কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন বিজেপি প্রার্থী। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্য মেহেলা কীর্তনীয়া সাউ। জৌগ্রাম থেকে ঘাসফুল প্রতীকে তিনবার জেলা পরিষদ সদস্য় নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। ভোটের মুখে শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়।
২০০৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত জেলা পরিষদ সদস্য ছিলেন মেহেলা। তিনি বলেন, 'বাংলার নারীদের সুরক্ষা দিতে পারেনি তৃণমূল সরকার। কর্মসংস্থার তৈরিতেও ব্যর্থ। মোদী সরকারের উন্নয়নই আমাকে বিজেপির প্রতি আকৃষ্ট করেছে'। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, 'খুব তাড়াতাড়িই রাজ্য ও জেলা স্তরের নেতাদের উপস্থিতি সভা করে মতুয়া সম্প্রদায়ের নেত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলে নেওয়া হবে'।
এদিকে ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে টিকিট না পেয়ে অভিমানী তৃণমূলের হেভিওয়েট বিধায়ক অসিত মাল। তিনি কি এবার সন্ন্যাসী নেবেন? জোর জল্পনা রাজনৈতিক মহলে।
২০১১ সাল থেকে পরপর তিনবার চূঁচূড়া থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন অসিত। কিন্তু ছাব্বিশে আর টিকিটই পেলেন না। তিনি জানিয়ে দিয়েছে, 'আর রাজনীতি করবেন না'। বিদায়ী বিধায়কের আক্ষেপ, 'আমরা তো চুনোপুঁটি লোক, তাহলে আমাদের সাথে কেন কথা বলবে। আমি মনে করেছি খামতি নেই, ওরা মনে করেছে আমার খামতি আছে। না হলে তিনবার আমাকে দিল এবার দিল না কেন। দলের লোকের আমায় ভালোবাসে তাই ওদের মন ভেঙে গেছে এটা আবেগ'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)