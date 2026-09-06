/ইংরেজি শিক্ষকের সঙ্গে কল-চ্যাট! ক্লাস টেনের শ্রেয়ার রহস্যমৃত্যুতে এবার গ্রেফতার তৃণমূল নেতা

চম্পক দত্ত: দশম শ্রেণির ছাত্রী শ্রেয়া হাইতের রহস্যমৃত্যু। বাসুদেবপুরের এই ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষক গৌতম সিনহাকে আগেই গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনায় অভিযুক্তকে আড়াল করা এবং তদন্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টার অভিযোগে এবার গ্রেফতার তৃণমূল নেতা তথা বাসুদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ও বাসুদেবপুর হাইস্কুলের প্রাক্তন সভাপতি কাজল সামন্ত। গত শনিবার সন্ধ্যায় কাজল সামন্তকে গ্রেফতার করা হয়।
উল্লেখ্য, গত ১১ ফেব্রুয়ারি বাসুদেবপুর হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী শ্রেয়া হাইতের (১৫) রহস্যমৃত্যু হয়। পরে তাঁর বাবা বিশ্বজিৎ হাইত দাসপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে পুলিসের হাতে উঠে আসে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিসের দাবি, মৃত্যুর আগে শ্রেয়ার সঙ্গে ইংরেজির শিক্ষক গৌতম সিনহার একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ কল ও চ্যাট হয়েছিল। ছাত্রীর ফোন থেকে শিক্ষকের সঙ্গে হওয়া চ্যাট উদ্ধার এবং কিছু মেসেজ মুছে ফেলার প্রমাণও পায় বলে পুলিসের দাবি। এমনকি শ্রেয়ার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের রিকভারি নম্বর হিসেবেও শিক্ষকের ফোন নম্বর যুক্ত থাকার তথ্য তদন্তে সামনে আসে।
ঘটনার প্রায় ছয় মাস পর গত ১০ অগাস্ট পুলিস গৌতম সিনহাকে গ্রেফতার করে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিস হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। শিক্ষক গ্রেফতারের পরই উঠে আসে কাজল সামন্তের নাম। অভিযোগ ওঠে, তিনি অভিযুক্ত শিক্ষককে আড়াল করার চেষ্টা করছিলেন। পাশাপাশি মৃত ছাত্রীর পরিবারকে ভয় দেখানো ও চাপ দেওয়ার অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে। তবে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কাজল সামন্ত। তাঁর দাবি, তিনি এই ঘটনার সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত নন। তাঁকে চক্রান্ত করে রাজনৈতিকভাবে ফাঁসানো হচ্ছে।
শনিবার কাজল সামন্ত গ্রেপ্তার হওয়ার পর শ্রেয়ার রহস্যমৃত্যুর তদন্তে এক নতুন মোড় এসেছে। শ্রেয়ার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, পুলিস সঠিক পথেই তদন্ত চালাচ্ছে। তাঁরা চান, তদন্তের মাধ্যমে আসল সত্যি সামনে আসুক এবং দোষী ব্যক্তিদের কঠিন শাস্তি হোক। দাসপুর থানার পুলিস এখন পুরো বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখছে।
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