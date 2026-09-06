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ইংরেজি শিক্ষকের সঙ্গে কল-চ্যাট! ক্লাস টেনের শ্রেয়ার রহস্যমৃত্যুতে এবার গ্রেফতার তৃণমূল নেতা

TMC Leader Arrested: বাসুদেবপুরে দশম শ্রেণির ছাত্রী শ্রেয়া হাইতের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় তৃণমূল নেতা কাজল সামন্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযুক্ত ইংরেজি শিক্ষক গৌতম সিনহাকে বাঁচানো এবং তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মৃত্যুর আগে ছাত্রীর সঙ্গে ওই শিক্ষকের একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ কথা ও মেসেজ লেনদেনের প্রমাণ পায় পুলিস। 

Written BySoumita Khan
Published: Sep 06, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 12:28 PM IST
ইংরেজি শিক্ষকের সঙ্গে কল-চ্যাট! ক্লাস টেনের শ্রেয়ার রহস্যমৃত্যুতে এবার গ্রেফতার তৃণমূল নেতা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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