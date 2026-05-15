/TMC Leader Krishnendu Narayan Choudhury: ভয়ংকর: সরকারি খেলার মাঠেই বিয়েবাড়ি, বছরের পর বছর দাপুটে তৃণমূল নেতার কোটি কোটি টাকা আত্মসাত্‍

রণজয় সিংহ: বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর তৃণমূলের অন্দরে যখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে, ঠিক তখনই দলীয় এক হেভিওয়েট নেতার বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ। আর এই নিয়েই চাঞ্চল্য মালদহতে। মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার (DSA) সম্পাদক তথা ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর বিরুদ্ধে জমি বিক্রি ও অর্থ আত্মসাতের গুরুতর অভিযোগ। সরব হলেন প্রাক্তন খেলোয়াড়দের একাংশ। এই মর্মে মালদা জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগও জমা পড়েছে।
দুর্নীতির পাহাড়
রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী ২০২১ সালের শেষ দিক থেকে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদকের পদে রয়েছেন। অভিযোগকারীদের দাবি, এই দীর্ঘ সময়ে তিনি সংস্থার ক্ষমতাকে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত আখের গুছিয়েছেন।
কী কী অভিযোগ
বেআইনি নির্মাণ ও জমি বিক্রি: অভিযোগ, জেলা ক্রীড়া সংস্থার জায়গায় কোনও রকম সরকারি টেন্ডার ছাড়াই একাধিক বেআইনি নির্মাণ করা হয়েছে। এরপর সেই সব নির্মাণ নিজের ঘনিষ্ঠ মহলের কাছে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়েছেন তিনি।
পার্কিংয়ের অর্থ তছরুপ: ডিএসএ প্রাঙ্গণে পার্কিং থেকে সংগৃহীত বিপুল অঙ্কের অর্থের কোনও হিসেব নেই বলে অভিযোগ। এই টাকা সংস্থার তহবিলে না গিয়ে সরাসরি সম্পাদকের পকেটে গিয়েছে বলে দাবি প্রাক্তন খেলোয়াড়দের।
খেলার মাঠে অনুষ্ঠান বাড়ি: সবথেকে গুরুতর অভিযোগ হল, খেলাধুলার পরিবেশ নষ্ট করে তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী খেলার মাঠ ও তত্সমলগ্ন এলাকাকে অনুষ্ঠান বাড়ি হিসেবে ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মাঠ ও চত্বর ভাড়া দিয়ে যে আয় হয়েছে, তার বড় অংশই আত্মসাৎ করা হয়েছে।
কোষাধ্যক্ষের ‘বিস্ফোরক’ স্বীকারোক্তি
এই দুর্নীতির অভিযোগে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোষাধ্যক্ষ। তিনি কার্যত দুর্নীতির কথা স্বীকার করে নিয়ে জানিয়েছেন যে, চাপে পড়ে তাঁকে অনেক সময় বিভিন্ন চেকে সই করতে হয়েছে। তাঁর এই মন্তব্য কৃষ্ণেন্দু বাবুর অস্বস্তি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
অভিযোগকারীদের বক্তব্য
সরকার পরিবর্তন হতেই (২০২৬-এর প্রেক্ষিত) কোণঠাসা হয়ে পড়া তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন খেলোয়াড়রা। তাঁদের বক্তব্য, 'যিনি খেলার মানোন্নয়নের দায়িত্বে ছিলেন, তিনি ব্যক্তিগত লাভের জন্য সংস্থার সম্পদ বিক্রি করে দিয়েছেন। আমরা চাই জেলাশাসক এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন।'
অভিযোগ অস্বীকার
যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। তাঁর দাবি, এটি একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। তিনি বলেন:
'ক্রীড়া সংস্থায় যা যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার সবকটিই রেজোলিউশন করে সর্বসম্মতভাবে নেওয়া। এখানে কোনও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বা দুর্নীতির জায়গা নেই। আমি যেকোনও ধরণের তদন্তের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।'
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের বিপর্যয়ের পর থেকেই মালদহের রাজনীতিতে কৃষ্ণেন্দু নারায়ণের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। দলের হারের জন্য যখন একাংশ শীর্ষ নেতৃত্বকে দায়ী করছেন, তখন তাঁর নিজের জেলায় এমন আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ দলের ভাবমূর্তিকে আরও কালিমালিপ্ত করল। বিশেষ করে ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবেও তাঁর বিরুদ্ধে অতীতে নানা অভিযোগ উঠেছে, যা এখন আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিচ্ছে।
মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ এখন তদন্তের ওপর নির্ভরশীল। একদিকে কোষাধ্যক্ষের ‘চাপের মুখে সই’ করার দাবি এবং অন্যদিকে প্রাক্তন খেলোয়াড়দের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ-- সব মিলিয়ে প্রবল চাপে ইংরেজবাজারের ‘বেতাজ বাদশা’ কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী।
