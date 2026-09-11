/পালাবদলের পর বেপাত্তা তৃণমূল নেতা, বিস্ফোরণে ধুলোয় মিশে গেল বাড়ি! কাঁপল গোটা এলাকা

তথাগত চক্রবর্তী: তৃণমূলের আমলে দাপট ছিল যথেষ্টই। কিন্তু বিধানসভা ভোটের ফল বেরোনোর পর থেকে নেতা বেপাত্তা। এদিকে বাড়িতে বিস্ফোরণ। তীব্রতা এতটাই যে, গোটা বাড়ি কার্যত তছনছ হয়ে গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই তৃণমূল নেতার নাম দ্বিজেন মণ্ডল। বাড়ি, বারুইপুর থানা এলাকার উত্তরভাগ রামনগর ২ এলাকায়। তখন গভীর রাত। হঠাত্ প্রবল বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। আশেপাশে লোকজন বাইরে বেরিয়ে দেখেন, দ্বিজেনের বাড়িতে দাউ দাউ করে জ্বলছে! খবর দেওয়া হয় বারুইপুর থানায়। বিস্ফোরণের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দ্বিজেনের দাপটে রীতিমতো আতঙ্কে থাকতে হত তাঁদের। তৃণমূলের মিটিং বা মিছিল যেতে বাধ্য করতেন তিনি। কিন্তু ভয়ে কেউ কিছু বলার সাহস পেত না। এমনকী, থানায় অভিযোগ করলে নাকি অভিযোগকারীকেই পুলিসি হেনস্থার মুখে পড়তে হয়। অভিযোগ, ভোটের সময়ে বাড়িতে বোমা মজুত করে রেখেছিলেন তিনি। সেই বোমা ফেটেছে।
দ্বিজেনের বাড়িটি দোতলা। বিস্ফোরণে নিচের তলায় আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ভেঙে পড়েছে দোতলার উপরের অংশও। পাশেই এডভেস্টারের বাড়ি। সেটিও ওই তৃণমূল নেতারই। গুঁড়িয়ে গিয়েছে সেই বাড়িও।
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