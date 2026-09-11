Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /পালাবদলের পর বেপাত্তা তৃণমূল নেতা, বিস্ফোরণে ধুলোয় মিশে গেল বাড়ি! কাঁপল গোটা এলাকা

পালাবদলের পর বেপাত্তা তৃণমূল নেতা, বিস্ফোরণে ধুলোয় মিশে গেল বাড়ি! কাঁপল গোটা এলাকা

তৃণমূলের আমলে দাপট ছিল যথেষ্টই। কিন্তু বিধানসভা ভোটের ফল বেরোনোর পর থেকে নেতা বেপাত্তা। এদিকে বাড়িতে বিস্ফোরণ। তীব্রতা এতটাই যে, গোটা বাড়ি কার্যত তছনছ হয়ে গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 11, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:05 PM IST
পালাবদলের পর বেপাত্তা তৃণমূল নেতা, বিস্ফোরণে ধুলোয় মিশে গেল বাড়ি! কাঁপল গোটা এলাকা
Image Credit: বিস্ফোরণে তছনছ তৃণমূল নেতার বাড়ি

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মোদীর ব্রিকস সম্মেলনের মাঝেই রক্তাক্ত ভারত: কোটি কোটি টাকা আগুনে পুড়ে গেল
2
3
4
5