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'টাইগার' এবার খাঁচায় বন্দি! সিঙ্গুরে ক্ষোভের আগ্নেয়গিরি, গ্রেফতার দাপুটে তৃণমূল নেতা

TMC Leader Arrested: তৃণমূল নেতা নব কুমার বাগ ওরফে 'টাইগার'-কে গ্রেফতার করেছে পুলিস। তিনি সিঙ্গুরের বৈঁচীপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ছিলেন। তার বিরুদ্ধে তোলাবাজি, সিন্ডিকেট চালানো ও বিরোধীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 28, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:58 AM IST
'টাইগার' এবার খাঁচায় বন্দি! সিঙ্গুরে ক্ষোভের আগ্নেয়গিরি, গ্রেফতার দাপুটে তৃণমূল নেতা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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