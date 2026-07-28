'টাইগার' এবার খাঁচায় বন্দি! সিঙ্গুরে ক্ষোভের আগ্নেয়গিরি, গ্রেফতার দাপুটে তৃণমূল নেতা

বিধান সরকার: গ্ৰেফতার তৃনমূলের টাইগার! সিঙ্গুরের বৈঁচীপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নব কুমার বাগ ওরফে টাইগারকে গ্রেফতার করল পুলিস। সিঙ্গুর ব্লকের বৈঁচিপোতো গ্ৰাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান নব কুমার বাগকে গত সোমবারই আটক করেছিল পুলিস। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্ৰেফতার করা হয়েছে বলে পুলিস জানিয়েছে।
বিজেপি মন্ডল সভাপতি শচীন বিশ্বাসের অভিযোগ, বৈঁচিপোতা পঞ্চায়েতের উপ প্রধান, প্রধান একটা বিরাট সিন্ডিকেট চালাত। এরা বিরোধীদের হুমকি দেওয়া, এলাকায় ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা, বিভিন্ন কাজে মানুষের থেকে তোলাবাজি আদায়, সরকারি প্রকল্পের নামে তোলাবাজি করত। এইসব অভিযোগে এদের বিরুদ্ধে জনরোষ আছড়ে পরে গতকাল। পঞ্চায়েতের সামনে উপ প্রধান ও মহিলা প্রধানকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। চলে ডিম থেরাপি। পরে পুলিস গিয়ে তাদের উদ্ধার করে আনে। রাতে উপ প্রধান নব কুমার বাগকে গ্ৰেফতার করে পুলিস।আজ তাকে চন্দননগর আদালতে পেশ করা হবে। খলিসানী কলেজে ছাত্র রাজনীতি করে ওঠা টাইগারের দাপট ছিল এলাকায়।
উল্লেখ্য, পালাবদলের পর ঘোষণা হয়েছিল পাঠ্য বই থেকে সিঙ্গুর আন্দোলনের অধ্যায় বাদ যাবে, এবার মুছে গেল সিঙ্গুর আন্দোলনে মৃত তাপসী মালিক এর নাম। সিঙ্গুর কৃষান মান্ডি যেটি এতদিন 'সিঙ্গুর তাপসী মালিক কৃষক বাজার' নামে পরিচিত ছিল। পাল্টে গেল তার নাম। লেখা হল শুধু 'সিঙ্গুর কৃষক বাজার'।
২০০৬ সালে ১৮ ডিসেম্বর বাজেমেলিয়া গ্রামে দগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল অষ্টাদশী তাপসী মালিকের। মমতা তখন ধর্মতলায় অনশনে। তাপসীর মৃত্যুতে রাজ্য তোলপাড় হয়। সিঙ্গুরের জমি আন্দোলন করছিল বলে তাপসীকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। সিবিআই তদন্তে চন্দননগরের নিম্ন আদালত তৎকালীন সিঙ্গুর সিপিআইএম জোনাল কমিটির সম্পাদক সুহৃদ দত্ত ও সিপিআইএম কর্মি দেবু মালিককে যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করে।
ধর্ষণের প্রমান মেলেনি। পরে হাইকোর্ট থেকে জামিনে মুক্ত হন দুই অভিযুক্ত। সেই মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। তাপসীর মৃত্যু সিঙ্গুর আন্দোলনকে এক অন্য মাত্রা দেয়। সিঙ্গুর কৃষি জমি আন্দোলনের স্বীকৃতি হিসাবে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৪ সালে সিঙ্গুরের এই কৃষক বাজারের নাম সিঙ্গুরের তাপসী মালিক এর নামে রেখেছিলেন। নীল সাদা বোর্ডে 'সিঙ্গুর তাপসী মালিক কৃষক বাজার' নাম লেখা ছিল এতদিন। তার বদলে লাল-সাদায় লেখা হয়েছে 'সিঙ্গুর কৃষক বাজার'। যদিও এই নাম পরিবর্তন নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তাপসী মালিকের বাবা মনোরঞ্জন মালিক। তার বক্ত্যব, এই নামটা বদল করা ঠিক হয়নি।
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