/TMC Leader Pays Compensation: পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ২১শে বিজেপি সমর্থকদের ঘর ভাঙার ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন অভিযুক্ত TMC নেতা

প্রসেনজিৎ মালাকার: রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলাতেই বীরভূমের নানুরে দেখা গেল এক নজিরবিহীন দৃশ্য। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত বিজেপি সমর্থকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ নগদ টাকা তুলে দিলেন স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বীরভূমের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য ও জোর চর্চা।
ঘটনাটি বীরভূম জেলার নানুর বিধানসভার কীর্নাহার ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫০ নম্বর বুথ এলাকার। অভিযোগ, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর ওই বুথের প্রায় ৮০ জন বিজেপি সমর্থকের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর ও তাণ্ডব চালানো হয়েছিল। সেই সময় এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত হিসেবে আঙুল উঠেছিল তৎকালীন তৃণমূলের বুথ সভাপতি সঞ্জয় মেটের বিরুদ্ধে।
হঠাৎ কেন এই ক্ষতিপূরণ?
সম্প্রতি রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকেই স্থানীয় রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে আচমকা অতীতে ঘটে যাওয়া সেই হিংসার ঘটনার জন্য 'ক্ষতিপূরণ' দেওয়ার উদ্যোগ নেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা।
কীভাবে দেওয়া হল টাকা?
বাড়ি ভাঙচুরের ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেন তৃণমূল নেতা সঞ্জয় মেটে। ক্ষতিগ্রস্ত ১৬ জন বিজেপি সমর্থকের জন্য এই টাকা তিনি সরাসরি তুলে দেন বিজেপির বুথ সভাপতি সুখেন দাসের হাতে। মঙ্গলবার বিকেলে বিজেপির তরফ থেকে সেই অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির মধ্যে সমানভাগে বিতরণ করে দেওয়া হয়।
রাজনৈতিক মহলের প্রতিক্রিয়া:
বীরভূমের নানুর বরাবরই রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও উত্তপ্ত এলাকা হিসেবে পরিচিত। স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তন হতেই আইনি জটিলতা এড়াতে বা শাসকদলের রোষ থেকে বাঁচতেই তৃণমূল নেতার এই "ক্ষতিপূরণ কৌশল"। তবে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও পক্ষেরই আনুষ্ঠানিক বা আধিকারিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
