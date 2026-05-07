West Bengal Assembly Election 2026 Results: মানত ছিল, ৩ হেভিওয়েট নেতা হারায় ৩ পাঁঠা দিয়ে বুড়োরাজ মন্দিরে পুজো দিলেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক

West Bengal Assembly Election 2026 Results: মানত ছিল, ৩ হেভিওয়েট নেতা হারায় ৩ পাঁঠা দিয়ে বুড়োরাজ মন্দিরে পুজো দিলেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক
Bengal Election 2026 Results:
সঞ্জয় রাজবংশী: বিধানসভা ভোটে মুখ থুবড়ে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির যে আসন ছিল, প্রায় সেই জায়গাতেই এবার নেমে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই হার নিয়ে তৃণমূলের নেতারা ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে। এবার শুধু ক্ষোভ উগরে দেওয়াই নয়, দলের পরাজিত ৩ নেতার নামে পাঁঠা দিয়ে পুজো দিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। কারণ তিনি মানত করেছিলেন ওই ৩ নেতা হারলে তিনি পুজো দেবেন। তাই ফল প্রকাশের পরই পুজো দিলেন বর্ধমানের পূর্বস্থলীর জামালপুরের বুড়ো রাজ মন্দিরে।
বৃহস্পতিবার জামালপুরের বুড়োরাজ মন্দিরে একদল অনুগামীদের নিয়ে হাজির হন তপন চট্টোপাধ্যায়। তাদের গলায় ছিল তৃণমূলের ৩ হেভিওয়েট নেতার নাম লেখা পোস্টার। কারা ছিলেন ওই ৩ নেতারা তালিকায়? এরা হলেন, অরূপ বিশ্বাস, স্বপন দেবনাথ এবং রবি চ্যাটার্জি। কারণ তপনবাবুর মতো জেলায় তৃণমূলের ভারডুবির জন্য দায়ী ওই ৩ নেতা। শুধু তাই নয়, দলকে শেষ করার পেছনে রয়েছেন ওই ৩ জন। মন্দিরের সেবাইতরা বলছেন, এমন ঘটনা আগে দেখিনি।
এনিয়ে কী বললেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক? তপন চট্টোপাধ্যায় বলেন, প্রতিটি মানুষ মানত করেছিল। ওরা চাইছিল আমার হাত দিয়েই মানত পূরণ করা হোক। তিন হেভিওয়েটে নেতাদের মধ্যে একজন অরূপ বিশ্বাস, দ্বিতীয় জন স্বপন দেবনাথ এবং তৃতীয়জন রবি চ্যাটার্জি। এরাই তো দলটাকে শেষ করল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলে। দলটা তুলে দিল। তৃণমূল দলটা থাকবে না। যেদিন আমার সিকিউরিটি তুলে নিয়েছিল সেদিনই আমি আমার নামের পাশে প্রাক্তন বিধায়ক লিখে দিয়েছি। আমি বিধায়ক, আমার নিরাপত্তা তুলে নিয়েছে। অন্য সবার সিকিউরিটি রয়েছে। এখনও আমি বিধায়ক। ২৫ বৈশাখ ওরা শপথ নিলে আমি আর বিধায়ক থাকব না।
তৃণমূলের প্রতীক না রাখা নিয়ে তপন চট্টোপাধ্যায় বলেন, দলীয় প্রতীকও রাখিনি। কেন রাখব? কিসের জন্য রাখব? রাখব না তো। আমি তো ভাবব। তিনটে পাঁঠা নিয়ে এসেছি। কারণ মানত করেছিলাম। দল উচ্ছন্নে চলে যাক। দলটাই যেন না থাকে। তার জন্য মানত করেছিলাম। শুধু আমি নয়, গোটা এলাকার লোক মানত করেছিল। সেই জন্য হেরেছে। আমি জিতেছিলাম ২১৪০ ভোটে। আর এবার এখানে হেরেছে কত ভোটে জানেন? ৩১,২০০ ভোটে। ভাবা যায়? আজ স্বপন দেবনাথ, রবি চ্য়াটার্জি ও অরূপ বিশ্বাসের নামে পাঁঠা উত্সর্গ করছি। এরাই জেলাটাকে শেষ করে দিল।
