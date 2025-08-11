Saokat Molla: '২০২৬-এ পর সুদে আসলে, কড়া গণ্ডায় আমরা বুঝিয়ে দেব', ফের বিস্ফোরক শওকত মোল্লা...

Saokat Molla: '২০২৬-এ পর সুদে আসলে, কড়া গণ্ডায় আমরা বুঝিয়ে দেব', ফের বিস্ফোরক শওকত মোল্লা...
Saokat Molla: 'আগুন নিয়ে খেলা করবেন না। অনেকে প্রাণ হারিয়েছে। আপনার হুজুরকে জিজ্ঞাসা করুন। ভাঙড়ে এসে সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য কথা বলে, আর বিধানসভায় গিয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে মাঝামাঝি করে'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ছাব্বিশের পর 'বদলা'! 'হিসেবটা করে রাখুন। ২০২৬-এ পর সুদে আসলে, কড়া গণ্ডায় আমরা বুঝিয়ে দেব', ফের বিস্ফোরক ভাঙড়ের তৃণমূল পর্যবেক্ষ শওকত মোল্লা।
নজরে ছাব্বিশ। SIR-র প্রতিবাদে পথে তৃণমূল। আজ, সোমবার ভাঙড়ে পাগলাহাটে এক জনসভায় শওকত মোল্লা বলেন, 'ISF-র সমাজবিরোধীদের সতর্ক করে বলতে চাই, হিসেবটা করে রাখুন। ২০২৬-এ পর সুদে আসলে, কড়া গণ্ডায় আমরা বুঝিয়ে দেব'। সঙ্গে সতর্ক বার্তা, 'আগুন নিয়ে খেলা করবেন না। অনেকে প্রাণ হারিয়েছে। আপনার হুজুরকে জিজ্ঞাসা করুন। ভাঙড়ে এসে সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য কথা বলে, আর বিধানসভায় গিয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে মাঝামাঝি করে'।
চুপ করে থাকেননি ভাঙড়ের ISF বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিও। তিনি বলেন, 'যাকে জাতীয় মানবাধিকার বলেছেন, দাগী অপরাধী. মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেছিলেন, তুই বোম বাঁধিস। তার মুখ থেকে ভালো শব্দ,ভালো বাক্য় আশা করাটাই বৃথা'। বিধায়কের দাবি, 'ভাঙড়ে রাজনৈতিক ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়ি ছিল ২১ থেকে ২৩ পর্যন্ত। কিন্তু লাশও আমরা দেখিনি, রক্তপাতও দেখিনি। কিন্তু যেসময় শওকত মোল্লা পর্যবেক্ষতক হলেন, ভাঙড়ে হিংসা ছড়িয়ে পড়ল। খুন, মারামারি বাড়তে থাকল। বোঝা যাচ্ছে, কারা কী করছে'।
নওশাদের আরও বক্তব্য, 'জানি না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাঙড়ের মানুষের সঙ্গে এইরকম আচরণ করছেন! ওর মতো অপরাধীকে এখানে দায়িত্ব দিয়েছে। মুখের থেকে ভাল কথার থেকে বেশি বোম-গুলি, মারামারি, হিংসার কথা ছড়ায়। ভাঙড়ে শান্ত মানুষকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভাঙড়ের মানুষ তৈরি আছে, ২০২৬ সালে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে আবার শওকত সাহেবকে জবাব দেবে'।
