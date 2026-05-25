/Laxmir Bhander: তৃণমূল নেতার নামে ঢুকছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা? প্রধানের কাছ থেকে লিস্ট নিয়ে তুলকালাম বিজেপির

চম্পক দত্ত: পুরুষ হয়েও কীভাবে তৃণমূল নেতার নামে লক্ষ্মীর ভান্ডার? এনিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে শুরু করে তৃণমূল নেতা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা এক নম্বর ব্লকের মনোহরপুর দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের মনোহরপুর এলাকার ঘটনা।
এলাকার বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতা পেশায় একজন ঠিকাকর্মী উত্তম কুমার সাউয়ের নাম লক্ষীর ভান্ডারে। তাহলে উত্তম কি করে লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছে একজন পুরুষ হয়ে। ঘটনায় পড়ে গিয়েছে শোরগোল। তবে এই ঘটনায় বিজেপি তরফ থেকে দাবি তোলা হচ্ছে,অবিলম্বে টাকা ফেরত দিক ওই তৃণমূল নেতা। এমনকি আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হোক তার বিরুদ্ধে।
অভিযুক্ত ব্যক্তির দাবি তিনিও বিষয়টি জানতেন না,কয়েকদিন আগেই তার নজরে এসেছে। তার দাবি উপভোক্তার নামের জায়গায় তার নাম থাকলেও ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি অন্যজনের। তবে তিনি এই সমস্যার সমাধানের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে লিখিত আবেদন জানাবেন। ঘটনার কথা স্বীকার করে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাধুরী সিংহ দোলই বলেন এই বিষয়টি তাদের জানা ছিল না। বিজেপির কাছে অভিযোগ পেয়েই তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখেছে, এটা কোন টেকনিক্যাল সমস্যা বলেও তিনি জানিয়েছেন।
বিজেপি নেতা সবুজ মজুমদার বলেন, বিরোধী দলে যখন ছিলাম তখনই আমাদের কাছে খবর ছিল। কিন্তু ওরা বিষয়টি পাত্তা দেয়নি। পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকতে দিত না। এভাবেই চলছিল। এবার পালাবদলের পর প্রধানের সঙ্গে কথা বলি। তখন উনি আমাদের একটি লিস্ট দেন। সেটা খুঁজতে গিয়ে দেখি একজন কনট্রাক্টর উত্তম সাউ, তার নামে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা ঢুকছে। এনিয়ে আইনের দ্বারস্থ হব। পাশাপাশি আমরা তাই সরকারি ওই টাকা ফেরত দিতে হবে।
অন্যদিকে, এনিয়ে উত্তম সাউ বলেন, কখনও ওই লিস্ট খতিয়ে দেখিনি। কীভাবে আমার নাম ওখানে এসেছে তাও জানি না। আমার নাম রয়েছে কিন্তু নাম ও ফোন নম্বর অন্য একজনের। ওটা নিয়েই ওরা মাতামাতি করছে। যদি কোনও ভুল থাকে তাহলে ওরা আইন মোতাবেক তা তকতে পারেন। আমি একটা আবেদন জমা দেব যাতে ওই নামটি কেটে বাদ দেওয়া হয়। স্ত্রীর জন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু তা তিনি পান না।
