/TMC Leader Arrested: পৈতে দেখা যাচ্ছিল তাই গায়ে চাপানো হল উত্তরীয়, বেধড়ক মার খেয়ে শ্রীঘরে ডাকাবুকো তৃণমূল নেতা

বিধান সরকার: রাজ্যে পালাবদলের পর বিভিন্ন জায়গায় মার খাচ্ছেন তৃণমূল নেতারা। কোনও জায়গায় আবার তৃণমূল নেতাদের দেখে উঠছে চোর চোর স্লোগান। একসময় যিনি বলেছিলেন মারব, এখন তিনিই মার খেয়ে গেলেন শ্রীঘরে। হুগলির চুঁচুড়া-মগড়া পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ প্রাক্তন তৃণমূল ব্লক সভাপতি তাপস চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করল পুলিস। মার খেয়ে ক্ষমা চাওয়ার তার ভিডিও ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়।
গত ১৯ জানুয়ারী মগড়া বিডিও অফিসে এসআইআর এর কাজ চলার সময় বিজেপি কর্মিদের মারধর প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। এমনই অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক সন্দীপ সাধুখাঁকে তাড়া করে মারতে দেখা যায়। পরে ৫ লাখ টাকা তোলা চেয়ে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সন্দীপ মগড়া থানায় অভিযোগ করেন।
গতকাল উত্তেজিত জনতা তাপস চক্রবর্তীকে মারধর করে পুলিসের হাতে তুলে দেয়। তৃণমূল নেতাকে রাস্তায় খালি গায়ে একটি উত্তরীয় চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সন্দীপ বলেন, ব্রাহ্মণের সন্তান তো, শরীরে পৈতে রয়েছে। তাই গায়ে উত্তরীয় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যারা অত্যাচারিত তাপসের মত তৃণমূল নেতার হাতে তারা এখন মুক্তি পেয়েছে। পুলিস আইন আছে অভিযুক্তদের উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে। আজ তৃণমূল নেতাকে চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হবে।
ঘটনা নিয়ে সন্দীপ সাধুখাঁ বলেন, তোলাবাজি, গুন্ডামি, মস্তানি, বিজেপি কর্মীদের মারধর, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলে বেড়াত তাপস। শুনলাম, ও তো নাকি বন্দুক ধরেও লোকজনকে চমকাত। তৃণমূলের ছত্রছায়ায় যত রকম মস্তানি করা যায় ততরকম মস্তানি করেছে। তাপস চক্রবর্তী ব্লক সভাপতি ছিল। আমরা চাইছি ওর যথাযথ শাস্তি হোক। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আইন হাতে তুলে নেবেন না প্রশাসনের হাতে তুলে দিন। সেটাই করা হচ্ছে। এবার যদি তৃণমূল ক্ষমতায় ফিরে আসত তাহলে মানুষ রাস্তায় চলাফেরা করতে পারত না। এসআইআর চলাকালীন গত ১৯ জানুয়ারি আমরা বিডিওর সঙ্গে দেখা করা, কথা বলার জন্য গিয়েছিলাম পার্টির পক্ষ থেকে। হঠাত্ করে দেখি আমাদের ছেলেদের সিঁড়ি দিয়ে ঠেলে ফেলে দেওয়া হল। আমি দৌড়ে ওদের বাঁচাতে যাই। এই তাপস, মানস, ভাই আমরা উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমার কোমরে লাথি মার। ভিডিয়ো ফুটেজ রয়েছে তার। একজনের ২০ লাখ টাকার প্রপার্টি ১০ লাখ টাকা দিয়ে লিখে নিয়েছে। এটা তোলাবাজি নয়!
অন্যদিকে, হাওড়ার শ্যামপুরের আমড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের দাপুটে তৃণমূল নেতা সন্ন্যাসী মান্নার বাড়ি থেকে জব কার্ড, আধার, কার্ড ব্যাংকের পাস বই উদ্ধার হয়। একশো দিনের কাজে ওই নেতার বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘেরাও করা হয় । তারপর তাকে মাথা ন্যাড়া করার অভিযোগ স্থানীয়দের। খবর পেয়ে শ্যামপুর থানার পুলিস গিয়ে ওই তৃণমুল নেতাকে উদ্ধার করে। স্থানীয়দের অভিযোগ আমড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ১০০ দিনের কাজ সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি করেছে ওই নেতা। তাই জনরোষ গিয়ে পড়েছে তৃণমূল নেতার উপর।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)