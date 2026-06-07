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TMC Leader Arrested: পৈতে দেখা যাচ্ছিল তাই গায়ে চাপানো হল উত্তরীয়, বেধড়ক মার খেয়ে শ্রীঘরে ডাকাবুকো তৃণমূল নেতা

TMC Leader Arrested: ঘটনা নিয়ে সন্দীপ সাধুখাঁ বলেন, তোলাবাজি, গুন্ডামি, মস্তানি,  বিজেপি কর্মীদের মারধর, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলে বেড়াত তাপস

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 07, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:12 PM IST
TMC Leader Arrested: পৈতে দেখা যাচ্ছিল তাই গায়ে চাপানো হল উত্তরীয়, বেধড়ক মার খেয়ে শ্রীঘরে ডাকাবুকো তৃণমূল নেতা

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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