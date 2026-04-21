West Bengal Assembly Election 2026: ভোটমুখী ভাঙড়ে বড় ভাঙন: হেভিওয়েট নেতার 'ডান হাত' হারিয়ে অস্বস্তিতে তৃণমূল

West Bengal Assembly Election 2026: স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাইজার আহমেদের ‘ডান হাত’ হিসেবে পরিচিত আসলাম বাপ্পার এই দলবদল রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন তৃণমূল নেতা-কর্মী আইএসএফ-এ যোগ দেন।  

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 21, 2026, 01:32 PM IST
প্রসেনজিত্‍ সর্দার: হাতে গোনা আর একদিন। তার আগে ভাঙড়ে ভাঙন। শাসক শিবিরে বড়সড় ধস নামাল ISF। ভাঙড়ের তৃণমূলের দাপুটে নেতা তথা বর্ষীয়ান নেতা কাইজার আহমেদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত আসলাম বাপ্পা তৃণমূল ছেড়ে আইএসএফ-এ যোগদান করলেন। তাঁর সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন নেতা ও কর্মী ঘাসফুল শিবির ত্যাগ করে নওশাদ সিদ্দিকীর হাত ধরলেন।

মঙ্গলবার ভাঙড়ের ঘটকপুকুরে নওশাদ সিদ্দিকীর নির্বাচনী কার্যালয়ে এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী নিজেই দলত্যাগীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান। রাজনৈতিক মহলের মতে, কাইজার আহমেদের ‘ডান হাত’ হিসেবে পরিচিত আসলাম বাপ্পার এই দলবদল ভাঙড় তৃণমূলের জন্য বড় ধাক্কা।

যোগদান পর্ব শেষে আসলাম বাপ্পা সংবাদমাধ্যমের সামনে শাসক দলের প্রতি ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি সরাসরি অভিযোগ করে বলেন, 'আমাদের বোমা-বন্দুকের রাজনীতি পছন্দ নয়। বর্তমানে ভাঙড়ে তৃণমূল সেই ধরনের রাজনীতি করছে। মানুষের জন্য কাজ করার পরিবেশ সেখানে নেই। আমরা নওশাদ সিদ্দিকীর নীতি ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তৃণমূল ছেড়েছি।'

ভাঙড় বরাবরই কাইজার আহমেদ এবং নওশাদ সিদ্দিকীর অনুগামীদের লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে আসলাম বাপ্পার মতো সংগঠকের চলে যাওয়া তৃণমূলের অন্দরে অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ কি না, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। বিশেষ করে কাইজার আহমেদের ব্যক্তিগত বৃত্তে এই ফাটল শাসক শিবিরের জন্য যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

এই দলবদল নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গেলেও তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের দাবি, এই দলবদলে সংগঠনের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না।

উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নির্মল মাঝির নির্বাচনী প্রচারের মাঝেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে তৃণমূলে ভাঙন। একাধিক পরিবার তৃণমূল দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছে বলে দাবি বিরোধী শিবিরের। সাত সকালেই গোঘাটের বালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণবল্লভপুর গ্রামের ২৬১ নম্বর বুথের পণ্ডিত পাড়ায় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই এলাকায় প্রায় ১০০টিরও বেশি পরিবার, যেখানে আনুমানিক ৮০০ ভোটারের বসবাস, তারা একযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ছেড়ে বিজেপি-তে যোগদান করেছেন। এই দলবদলকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

দলত্যাগী পরিবারগুলির অভিযোগ, গত শনিবার বালি গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচনী প্রচারে এসে উপস্থিত ছিলেন গোঘাটের তৃণমূল প্রার্থী নির্মল মাঝি সেই সময়েই দলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে বলে দাবি তাদের। অভিযোগ ওঠে, প্রার্থীর সামনেই পঞ্চায়েতের এক সদস্যকে মারধর করা হয়, যার জেরে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

