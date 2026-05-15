/TMC Controversy in Suri: হিংসার কারিগর, বহিরাগত, আতঙ্কবাদী: অনুব্রত গড়ে তৃণমূল নেতাদের গলায় জুতোর মালা

TMC Controversy in Suri: বিজেপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে পালাবদলের পর এবার তৃণমূল নেতাদের গলায় জুতো মালা! সামাজিক বয়কটের ডাক দিয়ে পোস্টার। কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে? স্পষ্ট নয় এখনও। তুমুল চাঞ্চল্য ছড়াল বীরভূমের সিউড়িতে।
একজন ব্লক সভাপতি, আরেকজন কার্যকরী সভাপতি। সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের পুরন্দরপুরে বিভিন্ন দুই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে পোস্টারকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে। পোস্টারে ব্লক সভাপতি নুরুল ইসলাম ও ব্লকের কার্যকরী অশ্বিনী মণ্ডলের ছবিতে জুতোর মালা পরানো হয়েছে। পোস্টার লেখা, '২০২১-এ ভোট পরবর্তী হিংসার কারিগর বহিরাগত, আতঙ্কবাদী ব্যক্তিদের পুরন্দর থেকে সামাজিকভাবে বয়কট করুন'।
এই ঘটনার বিজেপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। গেরুয়াশিবিরের পাল্টা দাবি, 'এই ঘটনায় বিজেপির কেউ যুক্ত নয়। তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের কারণেই এই পোস্টার সামনে এসেছে'।
এদিকে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় মনোহরপুর বাজার বলি দেওয়ার কাঠ মাটিতে পুঁতে তাতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে তৃণমূল নেতাদের নাম। সঙ্গে একটি কাগজ। ১২ জন তৃণমূল নেতার নাম উল্লেখ করে তাতে লেখা, '২০১১ সালের তৃণমূল আসার পর কোন অপরাধে নেপাল মানিককে ঘরছাড়া হতে হয়েছিল। তাঁর নামে পুলিস কেস করা হয়েছিল, আপনাদের জবাব দিতে হবে'।
