TMC lost all seats: ০/১৬, গেরুয়া ঝড়ে 'ধুয়েমুছে সাফ'- এই জেলায় খাতাই খুলতে পারল না তৃণমূল

TMC lost all seats: ০/১৬, গেরুয়া ঝড়ে 'ধুয়েমুছে সাফ'- এই জেলায় খাতাই খুলতে পারল না তৃণমূল
TMC lost all seats in Purba Medinipur: শুভেন্দু গড় বলে পরিচিত পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় হোয়াইট ওয়াশ হয়েছে গিয়েছে তৃণমূল। গেরুয়া ঝড়ের সামনে পড়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় খাতাই খুলতে পারল না তৃণমূল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে গেরুয়া ঝড়। পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার সরকার গঠনের পথে বিজেপি। ইতিমধ্যেই ১১২ আসনে বিজেপির জয় ঘোষিত। এগিয়ে আরও ৯৪ আসনে। প্রথমবারই ছক্কা হাঁকিয়ে ২০৬ আসন ঝুলিতে পুরে বাংলায় ক্ষমতা দখল করতে চলেছে বিজেপি। ওদিকে তৃণমূলের ঝুলিতে মাত্র ৮১ আসন। দিকে দিকে তৃণমূল হেভিওয়েট থেকে প্রার্থীদের হার।
এহেন গেরুয়া ঝড়ের সামনে পড়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় খাতাই খুলতে পারল না তৃণমূল। জেলার ১৬টি বিধানসভা আসনের ১৬টিতেই জয়ী বা জয়ের পথে বিজেপি। শুভেন্দু গড় বলে পরিচিত পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় হোয়াইট ওয়াশ হয়েছে গিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের পক্ষে রেজাল্ট ০/১৬। জেলার ১৬টি আসনই বিজেপি তার ঝুলিতে পোরা নিশ্চিত করে ফেলেছে।
শুভেন্দু অধিকারীর গড় পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় এই ১৬টি আসন হল- তমলুক, পাঁশকুড়া পূর্ব, পাঁশকুড়া পশ্চিম, ময়না, নন্দকুমার, মহিষাদল, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম, চণ্ডীপুর, পটাশপুর, কাঁথি উত্তর, ভগবানপুর, খেজুরি, কাঁথি দক্ষিণ, রামনগর, এগরা। প্রথম দফায় এই জেলায় ভোটগ্রহণ হয়। সবকটি আসনেই হয় বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী, নয়তো বড় ব্যাবধানে এগিয়ে আছে। মাত্র আর কয়েক রাউন্ড গণনা বাকি। আনুষ্ঠানিক জয়ী ঘোষণা শুধু সময়ের অপেক্ষা।
চলুন দেখে নেওয়া যাক পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোন আসনে কে জয়ী হচ্ছেন?
তমলুক বিধানসভা কেন্দ্র- হরে কৃষ্ণ বেরা
পাঁশকুড়া পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র- সুব্রত মাইতি
পাঁশকুড়া পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র- সিন্টু সেনাপতি
ময়না বিধানসভা কেন্দ্র- অশোক দিন্দা
নন্দকুমার বিধানসভা কেন্দ্র- নির্মল খাঁড়া
মহিষাদল বিধানসভা কেন্দ্র- সুভাষ চন্দ্র পাঁজা
হলদিয়া বিধানসভা কেন্দ্র- প্রদীপ কুমার বিজালি
নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র- শুভেন্দু অধিকারী
চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্র- পীযুষকান্তি দাস
পটাশপুর বিধানসভা কেন্দ্র - তপন মাইতি
কাঁথি উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র- সুমিতা সিনহা
ভগবানপুর বিধানসভা কেন্দ্র- শান্তনু প্রামাণিক
খেজুরি বিধানসভা কেন্দ্র- সুব্রত পাইক
কাঁথি দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র- অরূপ কুমার দাস
রামনগর বিধানসভা কেন্দ্র- ডা. চন্দ্রশেখর মণ্ডল
এগরা বিধানসভা কেন্দ্র- দিব্যেন্দু অধিকারী
