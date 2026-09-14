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গেরুয়া ঝড়ে উড়ে গেলে তৃণমূল, মগড়া-২ পঞ্চায়েতে উড়ল গেরুয়া আবির

Magra Panchyet: অনাস্থার উপর ভোটের আগে পঞ্চায়েতের সামনে বিশৃঙ্খলা তৈরী হয়,উত্তেজনা ছড়ায়। বিধায়কের অভিযোগ তৃণমূলের কিছু লোকজন চার তারিখের পর বিজপির সঙ্গে মিশেছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 14, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 03:01 PM IST
গেরুয়া ঝড়ে উড়ে গেলে তৃণমূল, মগড়া-২ পঞ্চায়েতে উড়ল গেরুয়া আবির

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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