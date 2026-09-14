/গেরুয়া ঝড়ে উড়ে গেলে তৃণমূল, মগড়া-২ পঞ্চায়েতে উড়ল গেরুয়া আবির

বিধান সরকার: তৃণমূল পরিচালিত মগড়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থায় জয়ী হল বিজেপি। উড়ল গেরুয়া আবির। প্রধান হলেন বিজেপির অপর্ণা মালো।
মগড়া ২ পঞ্চায়েতের ১৯ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন সদস্য বিজেপির। বাকিরা তৃণমূলের। মাস খানেক আগে একবার প্রধান জয়শ্রী পালের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন সদস্যদের একাংশ।
নির্দিষ্ট দিনে সদস্যরা উপস্থিত না থাকায় ভোটাভুটি হয়নি।
সেই অনাস্থার ভোটাভুটির জন্য আজ আবার দিন ধার্য করা হয়েছিল। ১২ জন উপস্থিত ছিলেন অনাস্থায় ভোট দিতে। ৬ জন তৃণমূলের, ৬ জন বিজেপির। ১২ জনই অনাস্থার পক্ষে ভোট দেন।
ফলে বোর্ড হাতছাড়া হল তৃণমূলের। জয়শ্রী পালকে সরিয়ে অপর্ণা মালো প্রধান হলেন। সপ্তগ্রামের বিধায়ক স্বরাজ পাল এনিয়ে বলেন,মোদির উন্নয়নে পক্ষে সদস্যরা ভোট দিয়েছেন।
আজ অনাস্থার উপর ভোটের আগে পঞ্চায়েতের সামনে বিশৃঙ্খলা তৈরী হয়,উত্তেজনা ছড়ায়। বিধায়কের অভিযোগ তৃণমূলের কিছু লোকজন চার তারিখের পর বিজপির সঙ্গে মিশেছে। তবে তারা তৃণমূলেই আছে। আজ এক বিজেপি কর্মীকে মারধোর করা হয়েছে। যারা গন্ডোগোল করেছে তাদের ছাড়া হবে না।
অন্যদিকে, বীরভূমের কসবা সমবায় সমিতির নির্বাচনে মোট ১০টি আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করল বিজেপি। তবে এই জয়ের পরেই বিজেপির এক শীর্ষ নেতার ‘পঞ্চায়েত দখল’-এর প্রকাশ্য হুঁশিয়ারি এবং বিরোধীদের তোলা ভয় দেখানোর অভিযোগ ঘিরে রাজ্য রাজনীতির পুরনো ‘দখলদারির সংস্কৃতি’ ফের সামনে চলে এসেছে। বিরোধীদের প্রশ্ন, শাসকদল তৃণমূলের চেনা পথেই কি এবার পা বাড়াচ্ছে বিজেপি?
পাড়ুই এলাকার কসবা সমবায় সমিতির নির্বাচন নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ১০টি আসনের কোনোটিতেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি কোনো প্রার্থী দিতে পারেনি। ফলে কোনো ভোটগ্রহণ ছাড়াই সবকটি আসনেই বিজেপি প্রার্থীদের জয়ী ঘোষণা করা হয়। এই ফলাফলের খবর প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় বিজেপি নেতাকর্মীদের মধ্যে উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ে। উপস্থিত হন বিজেপি নেতা শম্ভুনাথ রায় এবং নানুরের বিজেপি নেতা খোকন দাস। দলীয় কর্মীরা আবির খেলায় মেতে ওঠেন এবং ঢাকঢোল বাজিয়ে একটি বিশাল বিজয় মিছিল এলাকা প্রদক্ষিণ করে।
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