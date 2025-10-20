English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR In Bengal: 'বাংলায় SIR করতে গেলে ধোলাই হবে! পেটাই হবে!' তীব্র আক্রমণ মন্ত্রীর...

SIR in Bengal: একুশের ভোটে সিপিএম চক্রান্ত করে ভোটটা কনভার্ট করে দিয়েছিল বিজেপিতে। বাংলাকে কলুষিত করতে গেলে ধোলাই হবে, পেটাই হবে। সিপিআইএম-বিজেপি কাউকে ছাড়ব না, এসআইআর করতে এলে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 20, 2025, 11:12 AM IST
চম্পক দত্ত: 'SIR করতে গেলে ধোলাই হবে! পেটাই হবে!' বিজেপি-সিপিএমকে একযোগে আক্রমণ কেশপুরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শিউলি সাহার। তাঁর সাফ কথা, আগামী বিধানসভা ভোটে মোক্ষম জবাব দেওয়ার জন্য কেশপুরের মানুষ তৈরি রয়েছে। একটা চক্রান্ত সিপিএম করছে। একুশের ভোটে সিপিএম চক্রান্ত করে ভোটটা কনভার্ট করে দিয়েছিল বিজেপিতে। সিপিএম আবার ফিরে দাঁড়াতে চাইছে। কিন্তু ২৬-এর ভোটেও যদি সিপিআইএম চক্রান্ত করে কেশপুরকে রক্তাক্ত করার, ঘরছাড়া করার, সেটা আমরা হতে দেব না। প্রতিরোধও করব, প্রতিবাদও করব। আর সেই প্রতিরোধ বা প্রতিবাদের ভাষা রবীন্দ্রসংগীত বা নজরুল গীতির মধ্যে থেমে থাকবে না।

শিউলি সাহা আরও বলেন, ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে এক লক্ষেরও বেশি ভোটে আবারও জিততে হবে। আর যারা পিছন থেকে মনে করবেন ছোবল মারব, তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। একসময়ে সিপিআইএম নেতা বর্তমানে বিজেপির নেতা তন্ময় ঘোষকে আক্রমণ করে বলেন যে আপনি একসময় সিপিএম করতেন। সেই সময় আমাদের লোকজনের উপর অত্যাচার করেছেন। সিপিএমের দুর্দিনের সময় আপনি বিজেপিতে চলে গিয়ে লুটেপুটে খাওয়ার চেষ্টা করছেন। এখন আমাদের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন, শুনে রাখুন এই শিউলিরা কখনও কোনও কিছুতে বিক্রি হয় না। তৃণমূল কংগ্রেস করেছি, করব, আগামী দিনে নেত্রীর ছায়ার পিছনে থেকে একজন ছোট্ট সৈনিকের মত কাজ করে যাব। কারণ এটাই আমার শিক্ষা। বাংলাকে কলুষিত করতে গেলে ধোলাই হবে, পেটাই হবে। সিপিআইএম-বিজেপি কাউকে ছাড়ব না, এসআইআর করতে এলে।

এখন শিউলি সাহার বক্তব্য প্রসঙ্গে কেশপুরের বিজেপি নেতা তথা জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি তন্ময় ঘোষ বলেন, কেশপুরের মানুষ জানে কাটমানি আর লুট নিয়ে কেশপুরের নেতারা দ্বিধাবিভক্ত। যখন জনভিত্তি জনসমর্থন হারায় তখন ধোলাই হবে, পেটাই হবে এমন কুৎসা করেন কেউ। আমরা ব্যক্তি কুৎসা পছন্দ করি না। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে যদি শিউলি দেবী প্রার্থী হন, তাহলে উনি তৃতীয় স্থান অধিকার করবেন। ধোলাই হবে, পেটাই হবে এইসব কথাবার্তা না বলে উনি বরং নিজের কেন্দ্রে নজর দিন। 

অন্যদিকে জেলা সিপিআইএমের সম্পাদক বিজয় পাল বলেন, ওরা তো কেশপুর লাইন চালু করেছিল সেই লাইন তো বেলাইন করে দিয়েছিল মানুষ। ২০০০ সাল থেকে গ্রামের মানুষ কোনওদিন বন্দুক দেখেনি। ওরাই বন্দুক দেখিয়ে গ্রাম দখলের রাজনীতি করেছিল। নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি দখল করেছিল। মানুষ জাগছে, ওদের পতন অনিবার্য। ওদের পতন আমাদের হাতে। আমাদের লাল ঝাণ্ডার নেতৃত্বে বামপন্থীরাই ওদের পতন ঘটাবে।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Tags:
SIR in BengalsirTMC Minister Seuli SahaDholai Petai SIRSpecial Intensive RevisionVoter list
