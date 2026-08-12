/বিধায়ক ঘনিষ্ঠ বলেই টিকি ছোঁয়া যাচ্ছিল না! সরকার বদল হতেই পাকড়াও পটল

বিধান সরকার: নতুন সরকার আসার পরই গ্রেফতার হয়েছেন একের পর এক তৃণমূল নেতা। প্রাক্তন মন্ত্রীও এখন জেলে। এবার তোলাবাজি ও মারধর, অগ্নিসংযোগের অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল বিধায়ক অসীমা পাত্রের অতি ঘনিষ্ঠ সৌমেন ঘোষ ওরফে পটল। গতকাল রাতে পটলকে গ্রেফতার করে পুলিস।
কী অভিযোগ পটলের বিরুদ্ধে? অসীমা ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা সৌমেনের বিরুদ্ধে তোলবাজি, বিরোধী দলের কর্মীদের মারধর-বাড়ি ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগের অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পর পটলের অত্যাচার চরমে উঠেছিল।
গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ধনিয়াখালিতে বিরোধীদের প্রার্থী দিতে দেওয়া হয়নি। মরধর করে মনোনয়ন জমা দিতে দেওয়া হয়নি। একের পর এক মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে। সবচাই পটলের নির্দেশে। এমনটাই অভিযোগ উঠেছে।
স্থানীয়দের দাবি, অসীমা পাত্র ধনিয়াখালির বিধায়ক কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ছিল পটলের হাতে। তাই পুলিসে অভিযোগ করেও লাভ হয়নি। ধনিয়াখালির লোকবাটি গ্রামের সেখ মহ ইব্রাহিম অভিযোগ করেন গত ১৬ জানুয়ারি তাদের বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর বাইক পোড়ানো, মারধোর করে তৃণমূল নেতা কর্মীরা। প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়।
সেই ঘটনায় গত ৬ আগস্ট ধনিয়াখালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ইব্রাহিম। বিধায়ক অসীমা পাত্র,সৌমেন ঘোষ-সহ মোট ১৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। তাদের মধ্যে ধরা পড়ল পটল। পুলিশ আজ তাকে চুঁচুড়া আদালতে পেশ করবে।
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