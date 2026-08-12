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বিধায়ক ঘনিষ্ঠ বলেই টিকি ছোঁয়া যাচ্ছিল না! সরকার বদল হতেই পাকড়াও পটল

Dhanekhali TMC Leader Arrested: গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ধনিয়াখালিতে বিরোধীদের প্রার্থী দিতে দেওয়া হয়নি। মরধর করে মনোনয়ন জমা দিতে দেওয়া হয়নি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 12, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:39 PM IST
বিধায়ক ঘনিষ্ঠ বলেই টিকি ছোঁয়া যাচ্ছিল না! সরকার বদল হতেই পাকড়াও পটল

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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