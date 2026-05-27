/TMC MLA Dilip Mandal Detained: পাঁচিল টপকে পালিয়েছিলেন, পুরীর হোটেল থেকে আটক তৃণমূল বিধায়ক

TMC MLA Dilip Mondal Arrested: দিলীপ মণ্ডলের ছেলে অর্ঘ্য ওরফে অভীক মণ্ডল-সহ ৫ জনকে অস্ত্র ও কার্তুজ-সহ গ্রেফতার করা হয়ে বকখালি থেকে
বিক্রম দাস: রাজ্য পুলিসের এসটিএফের হাতে আটক বিষ্ণুপুরের তৃণণূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল। পুরীর একটি হোটেল থেকে তাকে আটক করে তদন্তকারীরা। সপ্তাহ দুয়েক আগে তাঁর বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিস। সেবার তাকে পাওয়া যায়নি। পুলিস সূত্রে খবর, ট্রানজিট রিমান্ডে দিলীপ মণ্ডলকে নিয়ে আসা হচ্ছে কলকাতায়।
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের অভিযোগ রয়েছে দিলীপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে। সমাজমাধ্যমে তাঁর একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল। তাঁকে ধরতে গত সপ্তাহেই তাঁর বাড়িতে হানা দেয় পুলিস। কিন্তু সেখানে তাঁকে পাওয়া যায়নি। বাড়ির পেছনের ভাঙা পাঁচিল টপকে তিনি উধাও হয়ে যান। তার পর থেকেই ডায়মন্ডহারবার পুলিস জেলার তদন্তকারীরা ও রাজ্য পুলিসের এসটিএফ দিলীপের খোঁজে বিভিন্ন তল্লাশি শুরু করে।
এদিকে, ওই তল্লাশির মধ্য়ে দিলীপ মণ্ডলের ছেলে অর্ঘ্য ওরফে অভীক মণ্ডল-সহ ৫ জনকে অস্ত্র ও কার্তুজ-সহ গ্রেফতার করা হয়ে বকখালি থেকে। কিন্তু তার পরও দিলীপের হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না। মঙ্গলবার রাতে এসটিএফের একটি দল পুরীতে পৌঁছে যায়। সেখানেই এক হোটেল থেকে তাকে আটক করা হয় বলে সূত্রের খবর। রাজ্য পুলিস সূত্রে খবর, আপাতত দিলীপকে আটক করা হয়েছে। এরপর আইনি পদক্ষেপ অনুযায়ী তাঁকে কলকাতায় আনা হবে।
অভিযোগ উঠেছে, তত্কালীন বিরেধী দলীয় নেতা-কর্মীদের হুমকি দিয়েছিলেন দিলীপ। এনিয়ে অভিযোগ হয় পুলিস। রাজ্য পালাবদলের পর তাঁকে বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। তার জেরে পৈলানে তাঁর বাড়িতে হানা দেয় পুলিস। কিন্তু সেখান তাঁকে পাওয়া যায়নি। শেষপর্যন্ত পুলিসের কাছে খবর আসে যে দিলীপ লুকিয়ে রয়েছেন পুরীতে। সেই মতো মেরিন ড্রাইভ এলাকায় হানা দিয়ে সাফল্য পেল পুলিস।
