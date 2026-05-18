TMC MLA Dilip Mondal son arrested: ভয়ে পালান নর্দমার উপর দিয়েই, TMC 'বিধায়ক' বাবা এখনও অধরা- পুলিসের জালে ছেলে

TMC MLA Dilip Mondal Son Arrested: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের অভিযুক্ত তৃণমূলের পলাতক বিধায়ক দিলীপ মন্ডলের ছেলে অর্ঘ্যকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিস। অর্ঘ্য-সহ দিলীপ ঘনিষ্ঠ পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
বিক্রম দাস: সোশ্যাল মিডিয়ায় বেলাগাম হুমকি দিয়েছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল। সেই অভিযোগেই কিছুদিন আগেই বিধায়কের বাড়িতে পুলিস হানা দেয়। কিন্তু পুলিস আসার আগেই পগার পার হন বিধায়ক। বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এখনও অধরা তিনি। এরই মধ্যে গ্রেফতার হলেন দিলীপ মণ্ডলের ছেলে অর্ঘ্য।
জানা গিয়েছে, অর্ঘ্য-সহ দিলীপ ঘনিষ্ঠ পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবার রাতে রাজ্য পুলিসের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এবং ডায়মন্ড হারবার পুলিস জেলার অফিসাররা বকখালি ফ্রেজারগঞ্জ এলাকা থেকে ওই পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। গত বৃহস্পতিবার বিষ্ণুপুরে দিলীপের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় ডায়মন্ডহারবার পুলিস জেলার তদন্তকারীরা। কিন্তু পুলিস যাওয়ার পরেই বাড়ি পিছনের ভাঙা পাঁচিল টপকে পালিয়ে যান দিলীপ। এরপর তার ছেলেরও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। রবিবার রাতে অর্ঘ্য এবং দিলীপের অতি ঘনিষ্ঠ হাসান গাজী-সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার অভিযুক্তদের আদালতে পেস করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।
গত বৃহস্পতিবার দিলীপ ঘোষের পৈলানের বাড়িতে হানা দেয় পুলিস। সেখানে ঢুকে রীতিমত চক্ষু চড়কগাছ হয় পুলিসের। বাড়ি না ফাইভ স্টার রিসর্ট! বিরাট এলাকা জুড়ে বিধায়কের বাড়ি, সঙ্গে বাগান বাড়ি। ভিতরে সুইমিং পুল। আছে বাহারি ফোয়ারা, সাজানো লনে দোলনা, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, ময়ূরের মূর্তি। উল্লেখ্য, দিলীপ মণ্ডল এক ফেসবুক পোস্ট ঘিরে এত কিছু। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'অনেক সংযম দেখিয়েছি আমরা। ১৫ বছর শান্তিতে রেখেছিলাম। আর হবে না।' তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় দায়ের হয়েছিল FIR। ২টি জামিন অযোগ্য ধারা-সহ মোট ৪টি ধারায় রুজু হয়েছিল মামলা।
অন্য়দিকে, গ্রেফতার দাসপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মমতা ভুঁইঞার ছেলে কুমারেশ ভুঁইঞাও। কুমারেশ দাসপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ। তোলাবাজি, হুমকি দেওয়া,আর্থিক প্রতারণা সহ একাধিক অভিযোগে ও এসটি এসসি আইনে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। আজ তাকে ঘাটাল মহকুমা আদালতে তোলা হবে।
