Humayun Kabir: তৃণমূলে আর নয়! 'আমি চেয়ারম্যান', ছাব্বিশের আগে নতুন দল ঘোষণা বিধায়কের...

Humayun Kabir: তৃণমূলে আর নয়! 'আমি চেয়ারম্যান', ছাব্বিশের আগে নতুন দল ঘোষণা বিধায়কের...
Humayun Kabir: 'রাজনীতিতে সব সম্ভব', ফের খবরের শিরোনামে রেজিনগরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূলে আর নয়! ছাব্বিশের আগে এবার নতুন দল গড়া হুঁশিয়ারি দিলেন মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। বললেন, 'রাজনীতিতে সব সম্ভব। আমি কোনওমতেই পুরানো দল বা কংগ্রেস দলের নাম লেখাব না'।
আরও পড়ুন: SIR in Bengal: SIR-আতঙ্কে হাসপাতালে স্ত্রীর দেহ ফেলে পালাল স্বয়ং স্বামী! ফোন বন্ধ, ঠিকানা ধরে বাড়ি গিয়ে দেখা গেল...ভয়ংকর...অবিশ্বাস্য...
তৃণমূলকে টাটা বাই বাই? হুমায়ুন কবীর বলেন, 'আমি দলের চেয়ারম্যান। আমার সঙ্গে আর কে থাকবে, ২২ ডিসেম্বর লাইনে দাঁড় করিয়ে তাঁরা সব পদ ঘোষণা করব। আমি চেয়ারম্যান, ঘোষণা করে দিলাম। ২২ তারিখ বহরমপুরে টেক্সাইল মোড়ে ৫০ হাজার দেখাব। দেখিয়ে আমার বডি ঘোষণা করব'।
বিতর্কে জড়িয়েছেন বহুবার। তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির শোকজের মুখে পড়তে হয়েছিল হুমায়ুন কবীরকে। সেই হুমায়ুন কবীর বলছেন, 'তিনবারের ক্ষমতা, প্রথমে কংগ্রেস নিয়ে কত পেয়েছিল? ১৮২। পরে কংগ্রেস হাত ছেড়ে একা লড়ে পেয়েছিল ২১১। তারপর একুশে একা লড়ে পেয়েছে ২১৩। তারপর হলদিয়ার তাপসী মণ্ডলকে নিয়ে icds-র চেয়ারম্যান করতে হয়। আর মুর্শিদাবাদে ২০ বিধায়ক পেয়েছে, তাদের ঘোড়ার খাস কেটে বেরিয়ে হয়। তাদের কথার কোনও গুরুত্ব থাকে না'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'সেই সংখ্য়া কোথায় নেমে আসবে। যাদের দল, তারা বুঝবে! আমি যে দল করব, তার সঙ্গে লড়াই হবে। সেটা মানুষ বলবে'।
বিজেপি নেতা সজল ঘোষের কটাক্ষ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মতো, 'হচ্ছে আর না। তুমি কম সে কম বল,আমি দল ছাড়ব, ছাড়লাম। আজ থেকে আমার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। আসলে তুমি দর কষাকষি করছ। নিজের দর বাড়াচ্ছ। জল মাপছ। তোমার ক্ষমতা আমরা জানি। প্রত্য়েকবার ভোটের আগে..এবার লোকসভা ভোটের আগেও বলেছিল। এটা স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে ধরবেন'।
আরও পড়ুন: SIR In Bengal: ঘরের মেঝেতে ছড়ানো ফর্ম! সিপিএম এজেন্টের বাড়িতে বসেই BLO... ভাইরাল ভিডিয়ো..
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)