/Khageswar Roy Marriage: টাকা নিয়ে টানাটানি, পেনশন ফিরে পেতে ৫২ বছর পর ফের বিয়ের পিঁড়িতে হেভিওয়েট তৃণমূল বিধায়ক

প্রদ্যুত দাস: আটকে গিয়েছিল বিধায়ক জীবনের পেনশনের টাকা। আর সেই জটিলতা কাটাতে দীর্ঘ ৫২ বছরের দাম্পত্য জীবনের পর ফের আইনি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হলো জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের চারবারের প্রাক্তন বিধায়ক খগেশ্বর রায়কে। সামাজিক বিয়ের অর্ধ শতাব্দী পেরিয়ে ২০২৬ সালের ২০ মে, বুধবার জলপাইগুড়িতে এসে আইনিভাবে পুনরায় রেজিস্ট্রি ম্যারেজ (আইনি বিবাহ) সম্পন্ন করলেন তিনি। এই অদ্ভুত ও নজিরবিহীন ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি জেলাসহ রাজ্যের রাজনৈতিক মহল এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক চর্চা ও কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।
২০২৬-এর রেজিস্ট্রি বিয়ে
পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৫২ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৭৪ সালে সামাজিক রীতিনীতি মেনে, কার্ড ছাপিয়ে বেশ ঘটা করেই খগেশ্বর রায়ের বিয়ে হয়েছিল। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার পর, অতি সম্প্রতি ২০২৪ সালে এই দম্পতির বিয়ের ৫০ বছর পূর্তি বা সুবর্ণ জয়ন্তী (Golden Jubilee) উৎসবও সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়েছিল। কিন্তু এত বছর ধরে একসঙ্গে সংসার করার পরেও তাঁদের বিয়ের কোনও আইনি প্রমাণ বা সরকারি নথি (Marriage Certificate) ছিল না। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে আর পাঁচটা সাধারণ বিয়ের মতোই আইনি রেজিস্ট্রেশনের কথা ভাবেননি কেউ। আর এই ম্যারেজ সার্টিফিকেট না থাকাটাই পরবর্তীতে বড়সড় আইনি জটিলতা তৈরি করে।
বিধানসভার নিয়ম
সম্প্রতি কলকাতার বিধানসভা ভবনে গিয়ে নিজের বিধায়ক কোটার পেনশনের জন্য প্রয়োজনীয় আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন বর্ষীয়ান এই প্রাক্তন বিধায়ক। কিন্তু নথিপত্র স্ক্রুটিনি বা যাচাইকরণের সময় বিধানসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগ তাঁর কাছে ম্যারেজ সার্টিফিকেট বা আইনি বিয়ের শংসাপত্র জমা দিতে বলে। পেনশন চালু করার ক্ষেত্রে এই নথিটি বাধ্যতামূলক হওয়ায় এবং খগেশ্বরবাবুর কাছে কোনো আইনি প্রমাণ না থাকায় আটকে যায় তাঁর দীর্ঘদিনের প্রাপ্য পেনশনের প্রক্রিয়া।
আইনি সমাধান
কলকাতায় গিয়ে এই আইনি ধাক্কা খাওয়ার পর আর কোনো উপায় না দেখে প্রবীণ এই রাজনীতিবিদ সিদ্ধান্ত নেন, আইনের নিয়ম মেনেই ফের বিয়ে করবেন। সেই মতো আজ, বুধবার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে জলপাইগুড়ির ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে হাজির হন প্রাক্তন বিধায়ক। সেখানে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া ও নিয়মকানুন মেনে তাঁরা দুজনে কাগজে-কলমে সই করে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।
বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর ম্যারেজ সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছে রায় পরিবার। এখন এই নতুন আইনি বিয়ের শংসাপত্রটি বিধানসভায় জমা দিলেই তাঁর আটকে থাকা পেনশনের জট কেটে যাবে বলে জানা গেছে। ৫২ বছর পর প্রবীণ দম্পতির এই আইনিভাবে ‘পুনর্বিবাহ’ রাজগঞ্জ তথা সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলায় এক মুখরোচক ও ঐতিহাসিক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
