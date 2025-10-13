English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

West Bengal Assembly Election 2026: 'ছাব্বিশে বদলা হবে, ভালো করে বুঝে নিক বিরোধীরা'! এবার বিস্ফোরক প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার...

West Bengal Assembly Election 2026:  '২০২১ সালের নির্বাচনে যারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কর্মীদের রক্ত ফুটে উঠেছিল। কিন্তু ২০১১ সালে দিদির নির্দেশ ছিলো বদলা নয় বদল চাই। তাই আমরা কোনও বদলা নিইনি'। 

Updated By: Oct 13, 2025, 05:37 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: 'ছাব্বিশে বদলা হবে, ভালো করে বুঝে নিক বিরোধীরা'! এবার বিস্ফোরক প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার...

দেবব্রত ঘোষ:  বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট।  'এবার বদলা ২০২৬-এ হবে',  বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি দিলেন হাওড়ার শিবপুরের তৃণমূল বিধায়ক, রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী  মনোজ তিওয়ারি। বললেন,  '২০২১ সালের নির্বাচনে যারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কর্মীদের রক্ত ফুটে উঠেছিল। কিন্তু ২০১১ সালে দিদির নির্দেশ ছিলো বদলা নয় বদল চাই। তাই আমরা কোনও বদলা নিইনি'। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:   WB Assembly Election 2026: ছাব্বিশের আগে বিজেপির পতাকা ধরার কেউ রইল না! জঙ্গলমহলে বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চেই....

মনোজের সাফ কথা,  'বিরোধীদের এখন একটু জায়গা দেওয়া হয়েছে।  তারা যতই বেড়ে উঠুক না কেন, আমরা বিধানসভায় একটা ছোট্ট ট্রেলার দেখিয়েছি। দিদি যখন বলেছিলেন 'এই তোরা স্লোগান দে', তখন সবার সামনে টিভির পর্দায় দেখা গিয়েছে কেমনভাবে বিজেপিকে তাড়ানো হয়েছে। ২০২৬-এও ঠিক সেভাবেই হবে'। 

আরও পড়ুন:  Onion Price: দামের ঝাঁঝে আর চোখে জল নয়! কম দামে বেঁধে রাখতে রাজ্যে তৈরি হচ্ছে ৭৭৫ পেঁয়াজ গোলা...

মনোজ বলেন,  'নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী, প্রতিটি ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। আমি আজ যা বললাম, তারা সেটা খুব ভালো করে বুঝে নিক বিরোধীরা। তারা যেমন কাজ করবে, তেমনই ফল পাবে'। চুপ করে থাকেনি বিজেপিও। দলের রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই বলেন,  'প্রতিহিংসার রাজনীতি করে তৃণমূল।তাদের কর্মীদের মারধর করা হয়েছে। ভাঙচুর করা হয়েছে ঘরদোর। তাই এবার বদলা নেবে বিজেপি,বদলা নেবে জনতা'।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Tags:
Westbengal Assembly Election 2026TMCmanoj tewari
পরবর্তী
খবর

WB Assembly Election 2026: ছাব্বিশের আগে বিজেপির পতাকা ধরার কেউ রইল না! জঙ্গলমহলে বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চেই....
.

পরবর্তী খবর

200000 found from set top box: অবিশ্বাস্য! সেট-টপ বক্সের মধ্যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা! ২০০০০০ টা...