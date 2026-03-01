SIR in Bengal: কীভাবে সম্ভব, এসআইআর এর লিস্টে যেন ভূত দেখলেন ২ বারের তৃণমূল বিধায়ক

SIR in Bengal: কীভাবে সম্ভব, এসআইআর এর লিস্টে যেন ভূত দেখলেন ২ বারের তৃণমূল বিধায়ক
SIR in Bengal: কুড়ি হাজার নাম তালিকা থেকে বাদ যদি যায় তাহলে ভোটের ফলাফলে....
শ্রীকান্ত ঠাকুর: এসআইআর এর লিস্ট বের হতেই চোখ কপালে উঠেছে অনেকের। তুচ্ছ ভুলের জন্য নথি দেওয়ার পরও ভোটার লিস্টে সেই নামের পাশে লিখে দেওয়া হয়েছে বিচারাধীন। কোথাও রাজনৈতিক দলের নেতা, কোথায় নামী ক্রিকেটার, কোথাওবা আবার খোদ বিধায়ক নাম বাদ গিয়েছে ভোটের তালিকা থাকে। এভাবেই এসআইআরের গেরোয় পড়ে বিপাকে দুবারের বিধায়ক তোরাব হেসেন মণ্ডল।
দীর্ঘ প্রায় ৩৬ বছর শিক্ষকতা করেছেন। তারপর তৃণমূলের টিকিটে দুবারের কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক পদে নির্বাচিত হয়েছেন তোরাব হেসেন মণ্ডল। অথচ তাঁর নামই এস আই আর এর প্রথম লিস্টে বিচারাধীন বলে দেখানো হয়েছে। আর এতেই চাঞ্চল ছড়িয়েছে এলাকায়। এমনকি হতবাক বিধায়ক নিজেই।
তোরাব হেসেন মণ্ডল বলেন, সব ধরনের কাগজ জমা দেওয়ার পরেও তার নাম বিচারাধীন তালিকায় কেন এল না তা তিনি বুঝতে পারছেন না। শুধুমাত্র বিধায়ক কুমারগঞ্জ বিধানসভা এলাকা জুড়ে প্রায় ৩০ হাজার মানুষের নাম তালিকার বাইরে রাখা হয়েছে। তাঁর অনুমান যেভাবে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে তাতে আগামী ভোটে ফলাফল উল্টো হয়ে যেতে পারে। কারণ কুড়ি হাজার নাম তালিকা থেকে বাদ যদি যায় তাহলে ভোটের ফলাফলে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য।
আরও পড়ুন-খামেইনির উপস্থিতি কীভাবে টের পেল ইজরায়েল-আমেরিকা? কীভাবে একই কম্পাউন্ডে ফেলা হল ৩০ বোমা...
আরও পড়ুন-দেশের নামী ক্রিকেটার, SIR এর গেরোয় বড় বিপদ বাংলার এই সোনার মেয়ের...
যে সমস্ত মানুষের বিচারাধীন তালিকায় রয়েছে তাদের এখন করণীয় কি তা নিয়েই চলছে জোর আলোচনা। পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় এখন একটাই আলোচনা- এসআইআর-এর তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া কিংবা বিচানাধীন অবস্থায় থাকা। উদ্বিগ্ন মানুষ সকাল থেকেই চোখ রাখছেন মোবাইলে অথবা ভোটার লিস্টে। দেখতে চাইছেন তার নাম তালিকা ভুক্ত হয়েছে কিনা। জাকিরপুর অঞ্চলের অধিকাংশ বুথেই কমপক্ষে ১০০ জনের নাম কাটা গেছে বা এই সংখ্যা ৩০০ ৩৫০ এর ওপরে। যেখানে তোরাব হোসেন মন্ডলের নিজস্ব বুথেই ১৪০০ ভোটারের মধ্যে ৩১৯ জনের নাম এই তালিকাভুক্ত হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)