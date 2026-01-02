SIR in Bengal: বিরাট খবর! SIR-র শুনানিতে এবার ডাক পড়ল তৃণমূল বিধায়কের!

SIR in Bengal: বিরাট খবর! SIR-র শুনানিতে এবার ডাক পড়ল তৃণমূল বিধায়কের!
SIR in Bengal 'পুরোপুরি চক্রান্ত। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দল করি। আমি মনে করি, সেজন্যই আমাকে ডাকা হয়েছে'।
দেবব্রত ঘোষ: 'পুরোপুরি চক্রান্ত'। SIR শুনানিতে এবার ডাক পড়ল খোদ দক্ষিণ হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরীর! রবিবার সমস্ত নিয়ে হাওড়া ময়দানে শুনানি কেন্দ্রে তাঁকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিল কমিশন। বিধায়কের দাবি, 'আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দল করি। আমি মনে করি, সেজন্যই আমাকে ডাকা হয়েছে'।
স্রেফ বিধায়কই নন, নন্দিতা হাওড়া জেলা(সদর) মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী। তাঁর বাবা অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কয়েকবারের সাংসদ ও বিধায়ক। নন্দিতা বলেন, 'কী বলব বলুন তো। কত পুরনো আমার পরিবার। হাওড়ায় আমার বাবা ২৫ বছর বিধায়ক, তারপর সাংসদ ছিলেন। আমার দাদু রাজনীতি করেছেন। বাড়িতে দেড়শো বছরের পুরনো দুর্গাপুজো হয়। সেই পরিবারের আমি মেয়ে'। তাঁর দাবি, 'আমার প্রতিটি জিনিস ঠিকঠাক আছে। ৮২ সাল থেকে ভোট দিচ্ছি। ২০০২ সালেও ভোট দিয়েছি। প্রতিটি নির্বাচনে ভোট দিয়েছি। সেক্ষেত্রে আমাকে যে ডাকবে, কল্পনাই করতে পারিনি'।
তাহলে কি শুনানিতে যাবেন? বিধায়ক জানিয়েছেন, 'ডেকেছে যখন, নিশ্চয়ই যাব। আমার যা কিছু আছে। অনলাইন যে কাগজ পেয়েছি, সব দেখাব'। হাওড়ায় বিধায়কের বাড়ি গিয়ে BLO শুনানি নোটিশ দিয়ে গিয়েছে বলে খবর।
এদিকে SIR-এ পদবী-বিভ্রাটে বিপাকে রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ছেলে সায়নদেবকে সার্টিফিকেট দেখাতে বললেন BLO। খসড়া তালিকা থেকে নাকি চট্টোপাধ্যায় উধাও! ছেলের সায়নদেবের বাবা হিসেবে বাবা হিসেবে শুধুমাত্র শোভনদেবের নাম রয়েছে বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর, সায়নদেবকে এখনও পর্যন্ত হিয়ারিংয়ে ডাকা হয়নি। তবে তাঁর মাধ্যমিকে অ্যাডমিট কার্ড দেখতে চেয়েছেন BLO। সঙ্গে নাম সংশোধনের পরামর্শও।
এসবের মাঝেই রাজ্যে SIR আতঙ্কে মৃত্য়ুও অব্যাহত। আজ, শুক্রবার সকালে বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের রায়নগর রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার হয় এক প্পৌঢ়ার দেহ। নাম, ফুলমালা পাল। পরিবারের লোকেদের দাবি, খসড়া তালিকায় নাম ওঠেনি ওই প্রৌঢ়ার। রবিবার শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। সেই নাকি আতঙ্কে ভুগতেন! তারজেরেই আত্মহত্যা বলে অভিযোগ।
খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে প্রায় ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম। শুধু তাই নয়, ভোটারের নাম 'মৃত' তালিকায় ওঠা বা তথ্যে অসঙ্গতি থাকার মতো গুরুতর অভিযোগও সামনে এসেছে। যেমন, হুগলির ডানকুনিতে জীবিত তৃণমূল কাউন্সিলর এসআইআর খসড়া তালিকায় মৃত! খসড়া তালিকায় মৃত হিসেবে নাম রয়েছে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সূর্য দে'র।
খসড়া তালিকা প্রকাশের পর, এখন SIR-র শুনানি চলছে। প্রথম দফায় ডাকা হচ্ছে মূলত 'ম্যাপিং'য়ের বাইরে থাকা ভোটারদের। কিন্তু এই প্রক্রিয়াতেও অব্যবস্থার অভিযোগ ওঠেছে। বয়স্ক ও অসুস্থ মানুষদের লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এমনকী, অ্যাম্বুল্যান্সে চেপে হিয়ারিংয়ে যেতে দেখা গিয়েছে ভোটারদের। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিরাকোলে SIR-র শুনানি পরিদর্শনে গিয়ে তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় কমিশনের রোল অবজার্ভার সি মুরুগানকে।
