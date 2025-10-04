English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Krishna Kalyani: বেসুরো কৃষ্ণ কল্যাণী, পুজো কার্নিভাল বয়কটের ঘোষণা তৃণমূল বিধায়কের

Krishna Kalyani: পুরসভার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ আগেও সামনে এসেছিল। পাল্টা পৌর প্রশাসনও তাঁর সমালোচনা করেছিল

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 4, 2025, 03:54 PM IST
ভবানন্দ সিংহ: বেসুরো রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী! রায়গঞ্জের পুজো কার্নিভাল বয়কটের সিদ্ধান্ত তৃণমূল বিধায়কের। সোশ্য়াল মিডিয়ায় সেকথা ঘোষণাও করেছেন কৃষ্ণ কল্যাণী। কেন এমন সিদ্ধান্ত! তৃণমূল  বিধায়কের দাবি, পুরসভার অবস্থা বেহাল। তারই প্রতিবাদে এই সিদ্ধান্ত। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারনা, অভিমানী হয়েই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক।

কৃষ্ণ কল্য়াণী খুব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, রাজগঞ্জের পৌর পরিষেবা যেভাবে বেহাল হয়ে রয়েছে তাতে মানুষের ভোগান্তি চরমে উঠছে। রাস্তা ঠিকঠাক নেই। নোংরা উপচে পড়ছে রাস্তায়। মানুষের ভোগান্তির এই সময়ে তিনি এরকম একটি উত্সবে সামিল হতে রাজি নন। 

তাঁর ওই পোস্ট নিয়ে কৃষ্ণকল্যাণীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।  শোনা যাচ্ছে তিনি বাইরে রয়েছে। একটা বিষয় অনেকটাই স্পষ্ট যে তিনি কার্নিভালে আসছেন না।

পুরসভার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ আগেও সামনে এসেছিল। পাল্টা পৌর প্রশাসনও তাঁর সমালোচনা করেছিল। একপ্রকার দলের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে একটা সংঘাত তৈরি হয়েছিল। জি ২৪ ঘণ্টাকে এনিয়ে কৃষ্ণ কল্যাণী বলেন, পুর পরিষেবার বেহাল অবস্থা যে রয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পুজোর সময়ে যেভাবে রাস্তা খুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, নোংরা আবর্জনার স্তূপ যে ভাবে জমা হয়ে রয়েছে রায়গঞ্জে তাতে খুব খারাপ অবস্থা। কিছুদিন আগে রায়গঞ্জের সাফাই কর্মীরা ধর্মঘট করেছিলেন। আমি মধ্যস্থতা করে ধর্মঘট তুলে দিই। তাদের বেতন, পেনশন বাকী রয়েছে। কার্নিভাল হবে, কিন্তু শহরের মাঝখানের রাস্তা নোংরা আবর্জনায় ভর্তি। মানুষ বাড়ি থেকে বের হতে পারছেন না। আমার কাছে বহু অভিযোগ আসছে। আগে রায়গঞ্জের পরিকাঠামো ঠিক করা। এর জন্য টাকা আছে। কিন্তু সেই টাকা সময়মত খরচ হচ্ছে না। প্রশাসন ঠিকভাবে কাজ করলে একম পরিস্থিতি হতো না।

